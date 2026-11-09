Оба антиукраинских политика укрепили лидерство перед выборами президента Франции: что показал последний опрос

Ультраправая политик Марин Ле Пен и ультралевый Жан-Люк Меланшон имеют шансы выйти во второй тур на выборах президента Франции, согласно прогнозам на основе соцопросов. После этого Ле Пен, вероятно, обойдет своего соперника и одержит победу.

Об этом свидетельствуют исследования общественного мнения, проведенные Toluna Harris Interactive совместно с M6 и RTL в период с 3 по 5 ноября. Напомним, что выборы состоятся весной 2027 года: 18 апреля – первый тур, 2 мая – второй тур.

Что показал социологический опрос

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен "в каждом из протестированных сценариев первого тура значительно выходит вперед", заявили исследователи.

Ей прогнозируют от 34% до 36% поддержки, что на 1–2 процентных пункта больше по сравнению с предыдущими опросами. Таким образом, антиукраинская политик сохраняет свое преимущество над другими кандидатами в президенты, отметили в компании Toluna.

Марин Ле Пен (в центре). Источник: Facebook / Marine Le Pen

Жан-Люк Меланшон, кандидат от крайне левой политической силы "Непокоренная Франция", также проходит во второй тур по всем пяти рассмотренным сценариям.

Результаты соцопроса показывают, что он может набрать 18% или 19% голосов и занять второе место.

Жан-Люк Меланшон (в центре, в очках). Источник: Facebook / Jean-Luc Mélenchon

Что касается второго тура голосования, прогнозы склоняются в пользу Ле Пен. Она получит примерно 68%, если ее соперником будет Меланшон.

Как писал OBOZ.UA:

– Ле Пен официально начала президентскую кампанию в конце октября. Лидер "Национального объединения" заявила о необходимости восстановить "национальную уверенность" на фоне экономических, социальных проблем и проблем безопасности во Франции.

– Ультраправая политик заявила, что в случае своей победы может прекратить финансовую помощь Украине не только непосредственно от Франции, но и в рамках совместных программ ЕС. Она также выступила против присоединения Киева к Европейскому союзу.