NYT: Трамп направил $20 млн налоговых средств на рекламу своего президентства

Президент США Дональд Трамп лично поручил выделить 20 млн долларов из государственных средств на телевизионную рекламу, положительно освещающую его президентство. Рекламная кампания финансируется за счет средств Министерства внутренней безопасности США и уже транслируется на крупных телеканалах.

Использование денег налогоплательщиков вызвало критику из-за возможного нарушения федеральных ограничений на государственную пропаганду. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Как появилась реклама

По данным издания, Трамп поручил директору Управления по бюджету и управлению Расселу Воуту найти внутренние средства для запуска рекламы. Юристы бюджетного управления и Белого дома заявили, что использование средств Министерства внутренней безопасности будет законным.

19 сентября Управление по бюджету и управлению перенаправило $20 млн из фондов Таможенно-пограничной службы в бюджетную категорию "Памятные мероприятия в честь принятия одного великого и прекрасного законопроекта". На следующий день Таможенно-пограничная служба заключила контракт на $20 млн с маркетинговой компанией LMD.

Рекламные ролики показывали на Fox News, CNN, MS Now, во время футбольных матчей на Fox, а также в общенациональных программах CBS, ABC и NBC.

Что показывают в роликах

В настоящее время в эфире было как минимум четыре ролика общей стоимостью около $5,5 млн, а расходы, как ожидается, будут расти.

В одном из видео использованы кадры с Трампом под песню "Love Me" исполнителя JMSN. Артист выступил против использования композиции. Другой ролик фактически повторяет предвыборное видео Трампа 2024 года. Еще один посвящен войне с Ираном и содержит высказывания Трампа и министра обороны Пита Хэгсета.

Все ролики имеют необычную маркировку: "Оплачено правительством США".

Почему раздалась критика

Демократы и некоторые республиканцы поставили под сомнение использование государственных средств для рекламы, которая представляет президента в положительном свете. Критики также обратили внимание на то, что у Трампа есть собственный суперкомитет MAGA Inc., который к осени располагал около $400 млн.

Белый дом назвал ролики социальной рекламой и заявил, что они не призывают голосовать за Трампа или какого-либо другого кандидата. Сам президент заявил, что готов заплатить деньги, если использование средств признают неправомерным.

"Я не рекламирую кандидата. Я не рекламирую себя, потому что не баллотируюсь на выборную должность. Я рекламирую страну", — сказал Трамп.

В то же время критики отмечают, что часть материалов взята из его предвыборной кампании 2024 года, что ставит под сомнение объяснения Белого дома о чисто социальном характере рекламы.

Трамп ранее обсуждал рекламу

По данным NYT, 7 августа Трамп на встрече со своими политическими советниками просматривал видео со своим участием. Он попросил показать группе изображения, которые ему нравятся: Трампа перед большими толпами, возле Marine One и на фоне истребителей.

Позже связанная с Трампом организация Securing American Greatness выпустила рекламу с цитатой президента UFC Даны Уайта, потратив на неё около $60 тысяч.

Параллельно MAGA Inc. потратила более $20 млн на кампанию в Сенат Техаса, а две связанные с ней группы потратили или зарезервировали более $163 млн на политическую рекламу по всей стране.

Представители администрации заявляют, что государственные средства могут использоваться для социальной рекламы и приводят примеры таких кампаний в предыдущих администрациях. В то же время Управление по подотчетности правительства ранее выявляло вероятные или подтвержденные нарушения правил, запрещающих пропаганду, хотя приведенные им дела касались рекламы политиков, а не непосредственно президентов.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро советовался с искусственным интеллектом. По данным Time, в декабре 2025 года он во время тайной встречи с Илоном Маском часами задавал вопросы чат-боту Grok о своём президентстве и возможных последствиях захвата Мадуро.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп допустил усиление американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов. Он не уточнил, о каких именно возможных военных действиях идет речь. Также во время общения с представителями СМИ он заявил о своём "высочайшем уровне IQ".