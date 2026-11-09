Nvidia расследует связи своего гендиректора с предполагаемой китайской шпионкой: подробности скандала

Американская компания Nvidia начала внутреннее расследование связей своего соучредителя и генерального директора Дженсена Хуанга с бизнесвумен Элис Хуанг, которую разведывательные службы США подозревают в шпионаже в пользу Китая. На фоне этих обвинений руководитель компании признался сотрудникам в супружеской измене и сообщил, что совет директоров инициировал независимую проверку обстоятельств этого дела.

Об этом сообщает CNBC. По информации издания, американские спецслужбы выразили обеспокоенность, что женщина, связанная с облачной компанией Megaspeed, которая является клиентом Nvidia, могла передавать информацию Пекину. В то же время совет директоров Nvidia заявил, что пока нет оснований полагать, что были скомпрометированы секреты компании или национальная безопасность США.

Что известно о связях гендиректора Nvidia с бизнесвумен

В воскресенье, 8 ноября, Дженсен Хуанг отправил сотрудникам Nvidia электронное письмо, в котором признал, что у него был роман с Элис Хуанг. Он также извинился перед женой и детьми за свои поступки.

"Я изменил жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Тому, что я сделал, нет никаких оправданий. Я глубоко сожалею об этом", – написал руководитель компании.

Представитель Nvidia заявил, что Хуанг намерен и дальше непрерывно исполнять обязанности генерального директора. В свою очередь, совет директоров сообщил о начале расследования обвинений в том, что руководитель компании мог стать объектом операции иностранной разведки.

"Хотя у совета нет оснований полагать, что были скомпрометированы национальная безопасность или секреты NVIDIA, в ходе расследования будет изучена вся доступная информация", – говорится в заявлении компании.

Какие связи у Megaspeed с Китаем

Скандал разворачивается на фоне обострения технологического противостояния между США и Китаем, в котором Nvidia оказалась в центре спора об экспорте передовых чипов искусственного интеллекта. Вашингтон ограничивает поставки в КНР самых современных разработок компании, хотя разрешает экспорт отдельных более старых и менее мощных моделей.

Элис Хуанг связана с компанией Megaspeed, которую обвиняли в помощи китайским компаниям, находящимся под экспортными ограничениями, получать чипы Nvidia. Представители американской компании ранее сообщали, что деятельность Megaspeed уже проверяли из-за возможного обхода экспортного контроля.

Сам Дженсен Хуанг выступал за расширение экспорта американских чипов для искусственного интеллекта в Китай. Он аргументировал это тем, что Соединенным Штатам выгодно, чтобы мир пользовался американскими технологиями и развивал их на их основе. Также глава Nvidia поддерживал позицию президента США Дональда Трампа относительно развития искусственного интеллекта и соответствующей инфраструктуры.

Конгресс США требует объяснений от главы Nvidia

Отдельное внимание к ситуации привлекли американские законодатели. Трое председателей комитетов Палаты представителей от Республиканской партии 5 ноября направили Дженсену Хуангу письмо с просьбой провести закрытый брифинг с конгрессменами 18 ноября.

В обращении говорится о необходимости обсудить вопросы, связанные с Китаем и деятельностью Nvidia. Сам Хуанг в письме сотрудникам также подчеркнул, что гордится тем, что является американцем.

Ожидается, что 17 ноября Nvidia обнародует финансовые результаты за третий квартал. В конце месяца компания также проведет крупную конференцию в Вашингтоне.

Как писал OBOZ.UA, китайскую бизнесвумен Элис Хуанг подозревают в передаче Пекину конфиденциальной информации о передовых чипах Nvidia. Ее возможную причастность к шпионажу расследуют спецслужбы США, Сингапура и Тайваня.