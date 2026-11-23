Nvidia переназначила Хуанга на пост гендиректора: как отреагировал рынок

Американская компания Nvidia 23 ноября объявила о немедленном возвращении Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Решение приняли после единогласного голосования совета директоров, который пересмотрел свою прежнюю позицию на фоне призывов президента США Дональда Трампа вернуть сооснователя компании.

Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что совет директоров Nvidia объяснил свое решение доверием к откровенности Хуанга и его лидерским качествам. Кроме того, после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США в компании не увидели угрозы национальной безопасности из-за его возвращения.

После объявления акции Nvidia выросли на 33%, а рыночная стоимость производителя чипов может увеличиться примерно на $900 млрд. Возвращение Хуанга также положительно повлияло на котировки других компаний, связанных с производством полупроводников и развитием искусственного интеллекта.

Политическая поддержка

Президент США Дональд Трамп, который еще на прошлой неделе призывал Nvidia вернуть Хуанга, назвал решение компании "правильным и надлежащим". В публикации в социальной сети Truth Social он заявил, что у американского правительства нет оснований считать возвращение руководителя угрозой национальной безопасности. Также, по словам Трампа, нет доказательств того, что Хуанг совершил противоправные действия.

В то же время американский президент призвал Nvidia продолжить проверку соблюдения экспортного контроля США. Речь идет о выполнении компанией обязательств по защите национальной безопасности при поставках передовых технологий за рубеж.

Стратег Interactive Brokers Стив Сосник обратил внимание на то, что возвращение Хуанга могло стать результатом влияния сразу нескольких сторон – администрации США и акционеров.

"Но в некоторой степени это говорит нам о том, что Дженсен Хуанг был слишком большим, чтобы его уволили", – отметил он.

Причины отставки

Хуанг оставил должность 12 ноября после обнародования информации о его внебрачных отношениях. Среди них, по данным публикаций, были отношения с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. Также появились сообщения о его связях как минимум с двумя сотрудницами Nvidia.

На прошлой неделе председатель совета директоров Nvidia Харви Джонс заявлял, что компания не планирует возвращать Хуанга. Причиной называли его личное поведение, которое, по оценке руководства, не соответствовало корпоративному кодексу, стандартам и культурным нормам компании.

Тогда временным генеральным директором назначили финансового директора Колетт Кресс. После возвращения Хуанга она продолжит исполнять обязанности финансового директора Nvidia.

Роль в компании

Возвращение Хуанга вновь ставит его в центр управления Nvidia, которая во многом зависит от своего сооснователя. Именно он превратил производителя графических процессоров для видеоигр в ведущего поставщика чипов для систем искусственного интеллекта.

Хуанг непосредственно занимался разработкой дорожной карты чипов, отношениями с крупнейшими клиентами и взаимодействием с американскими властями. Он также руководил компанией в довольно непосредственном стиле, имея около 60 подчиненных в прямом подчинении.

"Для меня большая честь вернуться в Nvidia и возглавить одну из важнейших технологических компаний мира в начале новой промышленной революции", – заявил Хуанг после объявления о восстановлении в должности.

Петиция с призывом вернуть руководителя собрала более 180 тысяч подписей. Среди ее сторонников был и миллиардер Илон Маск. Вскоре после объявления решения Nvidia он написал в соцсети X: "Это сделано".

Хуанг также использовал значительные финансовые ресурсы Nvidia для инвестиций в другие компании индустрии искусственного интеллекта. В частности, средства направлялись американским облачным провайдерам CoreWeave и Nebius, а также поставщикам Marvell и Corning.

Проверки и расследования

Несмотря на возвращение руководителя, Nvidia продолжает находиться под пристальным вниманием американских регуляторов. Компания фигурирует в нескольких расследованиях, в том числе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерства юстиции.

Проверки касаются возможных нарушений бухгалтерского учета и вероятной незаконной переправки чипов. Отдельно совет директоров Nvidia создал комитет, который должен выяснить, пытались ли иностранные разведывательные службы влиять на Хуанга.

Кроме того, компания начала поиск нового директора по комплаенсу, ответственного за соблюдение законодательства и внутренних правил. Еще один комитет сосредоточится на вопросах национальной безопасности и контроля за экспортом технологий.

Особое внимание американские власти уделяют поставкам передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай. США уже ужесточили лицензионные требования к отдельным поставкам таких процессоров и работе зарубежных центров обработки данных, обслуживающих китайские компании.

Американские законодатели также готовятся задать вопросы Хуангу. Ранее он выступал за расширение доступа Nvidia к китайскому рынку, несмотря на ограничения Вашингтона.

В то же время на прошлой неделе Nvidia повысила прогноз годового роста продаж и спрогнозировала выручку за четвертый квартал выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США более года следили за контактами Элис Хуанг с китайской разведкой на фоне ее романа с CEO Nvidia.