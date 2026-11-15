Nvidia может вернуть Хуанга на пост гендиректора под давлением акционеров – FT

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг всего через три дня после своей скандальной отставки уже, как утверждается, обсуждает возможное возвращение на должность. Это решение лоббируют акционеры американской технологической компании.

Об этом 15 ноября сообщило издание Financial Times. Напомним, что 63-летний Хуанг официально уволился 12-го числа после разоблачения его измен, в частности с топ-менеджером компании Megaspeed из Сингапура Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

"Союзники в Кремниевой долине давят на совет директоров, чтобы он восстановил его в должности", – утверждают журналисты.

Их источники рассказали, что Хуанг советовался с доверенными лицами о возможности своего возвращения – несмотря на то, что совет директоров Nvidia проводит расследование ситуации, которая привела к впечатляющему падению акций и кризису руководства в компании.

Сообщается, что один из сторонников Хуанга формирует неофициальный "штаб" из топ-менеджеров IT-сферы, чтобы убедить совет директоров и заручиться поддержкой Белого дома.

"Все, кто имеет вес в IT за пределами передовых лабораторий, любят Дженсена", – утверждает неназванный собеседник.

В то же время в FT отмечают, что усилия по возвращению гендиректора на должность, вероятно, столкнутся с сопротивлением со стороны ключевых политиков в Вашингтоне. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент призвал к "драматической реорганизации" руководства компании после увольнения бизнесмена.

Тем временем союзники признают, что восстановить репутацию Хуанга – сложная задача. "Роман с подчиненными – это преступление, которое карается увольнением", – признал один из участников попыток вернуть топ-менеджера на должность.

Кто сейчас возглавляет Nvidia

Временно обязанности гендиректора исполняет финансовый директор компании Колетт Крес. СМИ сообщают, что совет уже связался с гендиректором Arm Рене Хаасом, рассматривая его в качестве возможного преемника. Nvidia утверждает, что официальный поиск замены пока не начался.

Как писал OBOZ.UA:

– Личная жизнь Дженсена Хуанга стала предметом активных обсуждений после сообщений о его вероятном романе с Элис Хуанг, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. На платформе Polymarket даже начали принимать ставки на возможный развод бизнесмена с женой Лори. Потенциальный раздел состояния оценили в 81 миллиард долларов США.

– В сети появились фотографии Элис Хуанг, также известной как Хуанг Ле. На фоне скандала руководитель Nvidia признал, что изменял жене. Американские конгрессмены пригласили Дженсена Хуанга на закрытый брифинг, чтобы выяснить, что ему было известно о возможной разведывательной деятельности Элис и могла ли конфиденциальная информация попасть в КНР.

– Добавим, что Хуанга также заподозрили в внебрачных отношениях с вице-президентом компании по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, его фактической подчиненной.