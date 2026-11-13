Немецкий производитель дронов для Украины Quantum Systems подвергся кибератаке: что известно

Немецкая оборонная компания Quantum Systems, поставляющая беспилотные системы Украине, стала целью кибератаки в конце октября 2026 года. После обнаружения вредоносного программного обеспечения на сервере обновлений Бундесвер временно приостановил эксплуатацию всех дронов этого производителя.

Об инциденте сообщило издание Financial Times, ссылаясь на представителей немецкого оборонного ведомства и заявление Quantum Systems. Специалисты компании выявили постороннее вмешательство в ее цифровую инфраструктуру и сразу обратились в соответствующие государственные службы. Совместными усилиями им удалось локализовать угрозу и устранить потенциальные риски.

Что известно о кибератаке на Quantum Systems

Злоумышленники смогли проникнуть в корпоративную сеть мюнхенского производителя и разместить вредоносную программу на сервере, предназначенном для распространения обновлений. Именно из-за этого инцидента возникли опасения по поводу безопасности беспилотников, которые используют немецкие военные.

Бундесвер решил временно отстранить от полетов весь парк дронов Quantum Systems. Такое решение приняли в качестве меры предосторожности, пока специалисты проверяли возможные последствия вмешательства.

Позже в компании сообщили, что все беспилотники снова готовы к эксплуатации. По заверению производителя, угроз для военных операторов больше нет.

Расследование обстоятельств атаки продолжается при участии государственных структур Германии. В нем, по информации немецких СМИ, задействованы Военная контрразведка Бундесвера (MAD), Федеральное ведомство по защите конституции и Федеральное ведомство по информационной безопасности.

В Quantum Systems подчеркнули, что европейские оборонные предприятия уже долгое время остаются мишенями кибератак. Особое внимание злоумышленники уделяют производителям, которые поддерживают Украину и обеспечивают ее оборонные потребности.

Как Quantum Systems сотрудничает с Украиной

Quantum Systems разрабатывает и производит беспилотные системы для военного и гражданского использования. Ее разведывательные комплексы активно применяют украинские защитники при противодействии российской агрессии.

Среди разработок компании – беспилотник Reliant с искусственным интеллектом, который может выполнять разведывательные задачи более десяти часов, а также программная платформа Mosaic, предназначенная для управления беспилотными системами.

Производитель также расширяет сотрудничество с украинским оборонно-промышленным комплексом. В частности, Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, предназначенных для противодействия российским ударным беспилотникам типа "Герань".

Кроме того, компания заключила партнерство с украинским разработчиком Frontline Robotics. Стороны договорились о совместном производстве ударных беспилотников на территории Германии.

Напомним, немецкая компания Quantum Systems объявила о планах передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS. Их планируют использовать, в частности, для борьбы с российскими реактивными беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5".

Как писал OBOZ.UA, в Польше в результате кибератаки хакеры получили доступ к базе данных компании MyDr, которая предоставляет услуги в сфере медицинского сопровождения. В результате под угрозой оказалась персональная информация почти 19 млн граждан, в частности идентификационные номера PESEL, даты рождения, контактные данные и сведения о рецептах.