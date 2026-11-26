Немецкий дрон-перехватчик установил мировой рекорд скорости: что о нем известно

Дрон Apex Recordhunter от немецкой оборонной компании Quantum Systems разогнался до 727 километров в час. Это мировой рекорд скорости среди летательных аппаратов с аккумуляторным питанием.

На сайте предприятия ВПК сообщается, что знаковый полет состоялся на одной из военных баз Германии. Рекорд был проверен на месте независимыми экспертами, которые оценили данные GPS и сверили их с бортовыми журналами, хранящимися в черном ящике летательного аппарата.

Отметим, что Apex Recordhunter является зенитным дроном, созданным для сбития вражеских воздушных целей. Его разработал отдел N3XT, специализирующийся на экспериментальных технологиях и передовых инженерных концепциях.

Компания использовала опыт полномасштабной войны РФ против Украины.

Apex Recordhunter. Источник: Quantum Systems

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

"Рекорд – не самоцель. Наша цель – разработать передовые высокоскоростные системы, способные противостоять новым угрозам. Российские реактивные беспилотники, такие как "Герань-4" и "Герань-5", требуют масштабируемого решения для перехвата. С помощью Apex Recordhunter мы расширяем границы современных технологий, чтобы создать возможности завтрашнего дня", – сказал Флориан Зайбель, сооснователь и со-генеральный директор Quantum Systems.

Он добавил, что невероятно гордится работой инженеров, операторов и производственных команд.

"Самым большим вызовом было интегрировать аккумуляторы, двигатели, винты, контроллеры двигателей и системы управления полетом в компактный, легкий и аэродинамически эффективный аппарат. Потребовалось много серьезных итераций проектирования, чтобы объединить все компоненты в систему, способную достичь такой скорости. Сегодня мы снова доказали, что высокие скорости и высокие технологии производятся в Германии", – похвалил разработку Зайбель.

Мировой рекорд Apex Recordhunter является официальным и внесен в реестр Drone World Records.

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

Apex Recordhunter разогнался... Источник: Quantum Systems Развернуть

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно впервые в мире российский реактивный дрон-камикадзе типа "Герань" был сбит с помощью лазерной установки Blysk. Эта система является частью частной украинской ПВО и была установлена для защиты критической инфраструктуры.

– Как работает лазерное оружие, которое разрабатывает и испытывает Украина, читайте в материале по ссылке.