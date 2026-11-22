Германия изменила способ переброски военной техники, чтобы не провоцировать Россию – Bild

Германия изменила план переброски военной техники в Литву для участия в учениях Grand Eagle 26. Вместо движения танковых колонн по автомобильным дорогам Польши технику решили перевозить по железной дороге.

Такое решение приняли после консультаций внутри НАТО, чтобы не давать России повода для пропаганды. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в военных кругах.

Почему Германия изменила маршрут

Сначала подразделения 10-й танковой дивизии Бундесвера должны были самостоятельно отправиться в Литву автомобильными колоннами через Польшу. Однако позднее план изменили и выбрали железнодорожную транспортировку.

По словам источника Bild в Альянсе, фотографии немецких танков, движущихся в направлении восточного фланга НАТО вблизи границы с Беларусью, могли бы стать инструментом российской пропаганды.

В Министерстве обороны Германии заявили, что изменение способа транспортировки военной техники не является чем-то необычным. Там пояснили, что военные должны отрабатывать различные варианты переброски сил, которые могут понадобиться в случае реальной угрозы.

Что известно об учениях Grand Eagle 26

Маневры Grand Eagle 26 проходят в Литве с участием примерно 1800 немецких военнослужащих и более 750 единиц техники.

Цель учений – отработать быструю переброску подразделений Бундесвера на восточный фланг НАТО в случае обострения ситуации с безопасностью.

В Литве также проходят учения Freedom Shield 26-II

Параллельно в стране продолжаются учения Freedom Shield 26-II с участием 45-й танковой бригады Бундесвера.

Всего в двух маневрах участвуют более 6000 военнослужащих. По данным литовской армии, учения начались 6 ноября и продлятся до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия и Украина создают еще одно совместное предприятие по производству наземных роботизированных комплексов (НРК). Производство развернут на территории ФРГ, а готовую технику будут поставлять украинским военным. О создании нового предприятия объявили во вторник, 17 ноября, во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.