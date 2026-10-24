Германия планирует создать космические войска, чтобы сбивать вражеские спутники: что известно о проекте

В Германии создадут космические войска в составе Военно-воздушных сил. Толчком к такому решению стал очередной инцидент с приближением российского спутника-шпиона к западному разведывательному спутнику.

В Германии осознают новые угрозы и готовятся к сдерживанию за пределами атмосферы. Об этом пишет немецкий военный портал hartpunkt.

Германия решила создать собственные космические силы

Космос, пишет издание, становится все важнее для гражданских и военных служб. И все чаще он рассматривается как "оперативная арена для военных действий".

На днях стало известно, что российский спутник-шпион совершил необычный маневр: приблизился на расстояние в несколько метров к разведывательному спутнику, принадлежащему финской компании "Iceye". Эта компания поставляет данные, в частности, и Министерству обороны Германии.

"На этом фоне Вооруженные силы Германии (Бундесвер) также осознают угрозу своим космическим активам и готовятся к сдерживанию за пределами атмосферы", – говорится в публикации.

В ходе панельной дискуссии на 3-м Космическом симпозиуме Института ВВС Германии (IDLw) та Международной ассоциации гражданской авиации (IABG) 21 октября командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн подчеркнул: НАТО является оборонительным альянсом, но "если на нас нападут, мы нанесем ответный удар".

По словам Нойманна, Бундесвер сейчас работает над развитием наступательных возможностей в космосе. Это касается воздействия на всех орбитах, включая геостационарные.

Командующий ВВС Германии не исключает возможности кинетического воздействия в космосе.

"Мы рассматриваем все варианты", – сказал Нойманн, добавив, что при оценке этих эффектов также учитываются наземные станции и возможности передачи.

В своем выступлении Нойманн упомянул проект GISMO (Немецкий инспекторский спутник для многоразовых операций) в связи с наступательными возможностями.

"Сообщается, что это не отдельный спутник, а более комплексный подход с многочисленными спутниками на разных орбитах. Стратегия космической безопасности предусматривает "разработку и использование высокоманевренных спутников и космических самолетов/летательных аппаратов с низкой заметностью для инспекции и поражения вражеских систем". По данным хорошо осведомленных источников, в рамках GISMO параллельно проводятся исследования и разрабатываются оперативные спутники, чтобы сэкономить время", – пишет hartpunkt.

По словам Нойманна, GISMO – это "испытательный стенд с ограниченными эксплуатационными возможностями, предназначенный для учебных целей". Он отказался комментировать, является ли он частью более комплексной программы.

Несмотря на это, предполагает издание, Немецкий аэрокосмический центр (DLR) близок к заключению контрактов на два аналогичных спутниковых проекта под названием "Меч" и "Щит", которые не являются частью GISMO.

В тот же день командующий ВВС Германии объявил о намерении создать собственные космические силы. Они войдут в состав Люфтваффе, численность личного состава будет "четырехзначной".

Как объяснил Нойманн во время панельной дискуссии, семь военнослужащих ВВС сейчас проходят подготовку на операторов спутников в качестве первого шага. Эти будущие операторы спутников наблюдения станут частью создаваемых сейчас космических сил.

Еще одно подразделение новых сил будет отвечать за реализацию так называемого "Чувствительного космического запуска" – способности быстро и гибко запускать спутники в космос.

Немецкие вооруженные силы применяют еще один новый подход к транспортировке спутников в космос: если раньше производитель спутника, как правило, также отвечал за его транспортировку в космос, то Министерство обороны теперь заключает резервные контракты с поставщиками услуг по запуску.

Как заявил генерал-майор Вольфганг Оль, заместитель начальника управления вооруженных сил Министерства обороны, во время панельной дискуссии, Бундесвер сейчас заключает контракты с компаниями, которые гарантируют "мощность космических запусков".

"Этим поставщикам сейчас платят, хотя пока неясно, какая полезная нагрузка будет отправлена в космос. Эта процедура беспрецедентна в рамках Федерального бюджетного кодекса и крайне необычна. "Но все признали требования времени, и все участвуют", – сказал Оль", – говорится в материале.

Хотя Европа считается сильной в сфере спутниковой связи, континент, и в частности Германия, имеют огромные ограничения пропускной способности для запуска. Поэтому обеспечение слотов для запуска считается решающим для возможности создания спутниковых группировок в принципе.

По словам Оля, в будущем Бундесверу понадобятся как малые ракеты-носители, так и тяжелые ракеты. К последним он относит SpaceX, Blue Origin и Ariane. Кроме того, Германия ведет переговоры на правительственном уровне со своими норвежскими партнерами о превращении космодрома Андейя на севере страны в военную стартовую площадку.

Оль заверил, что значительный прогресс также достигнут в работе над, вероятно, крупнейшим на данный момент космическим проектом Вооруженных сил Германии – спутниковой группировкой SATCOM Bw Stage 4. Он заявил, что решение по проекту должно быть принято в ноябре, а контракт планируют подписать в начале следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии с начала года зафиксировали более тысячи подозрительных дронов и более сотни попыток диверсий.

Тем временем в ГУР предупредили, что Россия готовит новые операции для дестабилизации Европы.