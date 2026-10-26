Германия планирует приобрести украинские ракеты "Барс": в FT раскрыли подробности

Германия готовится приобрести украинские крылатые ракеты "Барс" для нужд собственных вооруженных сил. Сначала Бундесвер получит небольшую партию для испытаний, а в случае успешных результатов Берлин может заказать несколько сотен таких боеприпасов.

Об этом сообщает Financial Times. Немецкие власти рассчитывают завершить переговоры о первой закупке в ближайшие недели, чтобы военные смогли начать технические испытания в начале 2027 года.

Что известно об украинской ракете "Барс"

"Барс" – это украинская крылатая ракета с реактивным двигателем, дальность полета которой в зависимости от модификации может достигать 1000 км. Она способна нести боевую часть массой до 105 кг. В Украине это средство поражения иногда называют ракетой-дроном, тогда как в Германии его рассматривают как недорогую крылатую ракету.

По словам старшего научного сотрудника Норвежского института оборонных исследований Фабиана Гоффмана, "Барс" стал одним из самых массовых украинских недорогих крылатых боеприпасов. Он подчеркнул, что значительный опыт применения этой ракеты позволяет оценивать ее характеристики и эффективность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее называл "Барс" среди средств, используемых для ударов по российским военным базам и энергетическим объектам.

Крылатая ракета "Барс". Иллюстративное фото. Источник: Defense Express

Ракеты производят и в Германии

По данным FT, в последние месяцы "Барс" также производят в Германии в рамках украинско-немецкого совместного предприятия. Его создали в рамках инициативы Build with Ukraine, которую Зеленский представил в прошлом году. Она предусматривает производство украинского вооружения за рубежом, чтобы увеличить объемы выпуска и снизить риски российских ударов по производственным мощностям.

Первую партию ракет "Барс", изготовленных в Германии за счет немецкой стороны, передали Украине в октябре. Теперь совместное производство должно выпускать их и для немецкой армии. Если соглашение будет реализовано, это станет первой известной закупкой Бундесвером наступательного оружия украинской разработки для собственных нужд.

Почему Германия заинтересовалась украинскими ракетами

Планы по "Барсу" являются частью более широкой стратегии Берлина по наращиванию запасов дальнобойного вооружения. На фоне полномасштабной войны России против Украины и неопределенности относительно будущих гарантий безопасности со стороны США Германия планирует масштабное перевооружение.

Берлин уже договорился о первоначальной закупке американских ракет Tomahawk, однако они стоят дорого, а из-за ограниченных производственных мощностей их поставки могут начаться только в 2030-х годах. Поэтому немецкие чиновники параллельно ищут более дешевые системы, которые можно производить в больших количествах.

Помимо украинского "Барса", Германия планирует закупить небольшую партию крылатых ракет Anthem, разработанных американским стартапом Covenant, для испытаний. По данным FT, стоимость Anthem составляет примерно десятую часть цены Tomahawk, которая оценивается в $4–6 млн за единицу. "Барс", по словам источника издания, стоит еще дешевле.

Начальник сухопутных войск Германии Кристиан Фройдинг ранее заявлял, что такие системы будут дополнять более дорогие крылатые ракеты. По его словам, они позволят наносить массированные удары по целям на расстоянии около 1500 км и перегружать российскую противовоздушную оборону, тогда как более дорогое вооружение будут использовать против стратегически важных объектов.

Германия также стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине после сокращения американской поддержки при президенте Дональде Трампе. В то же время интерес к украинским оборонным разработкам проявляют и другие страны НАТО, которые рассматривают возможность закупки беспилотников и другого вооружения украинского производства.

Напомним, Германия рассматривала возможность закупки украинских дальнобойных ракет "Барс" и "Фламинго" для укрепления собственной обороны и сдерживания России. Берлин искал относительно недорогие ракеты, которые можно было бы быстро поставить на вооружение и закупать в больших количествах.

Как писал OBOZ.UA, Украина и Германия договорились о совместном производстве реактивных дальнобойных дронов BARS. На первом этапе проект будет финансировать немецкая сторона, а изготовленное вооружение будут передавать Силам обороны Украины.