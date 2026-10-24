Германия может договориться о производстве и закупке украинских ракет: что известно

Германия ведет переговоры с Украиной о производстве и закупке крылатых ракет "Барс". Берлин планирует приобрести тысячи дальнобойных высокоточных боеприпасов у нескольких производителей, чтобы усилить собственные оборонные возможности и сдерживать Россию.

Об этом сообщает Bloomberg. Параллельно немецкие чиновники обсуждают с американским оборонным стартапом Covenant контракт на сумму более 1 млрд евро на закупку тысяч крылатых ракет Anthem наземного базирования с мощной боевой частью.

Почему Германия заинтересовалась украинскими ракетами

Берлин стремится оперативно пополнить арсенал дальнобойного вооружения на фоне задержек с поставками американских крылатых ракет Tomahawk. Ожидание их и наземных ракетных комплексов Typhon производства Raytheon может затянуться на пять лет.

В настоящее время немецкие вооруженные силы используют крылатые ракеты Taurus воздушного базирования с дальностью около 500 км. Поэтому страна ищет дополнительные варианты вооружения, которые позволят наносить дальнобойные удары и усилить потенциал сдерживания России.

По замыслу немецкой стороны, закупка большого количества относительно недорогих ракет позволит перегружать противовоздушную оборону противника массированными атаками. Это должно повысить вероятность поражения целей даже при наличии систем ПВО.

Крылатая ракета "Барс". Источник: Defense Express

Какие ракеты может закупить Германия

Помимо украинских "Барсов", среди потенциальных поставщиков дальнобойного вооружения рассматривают еще несколько компаний.

Covenant (США) – немецкие чиновники ведут переговоры о контракте стоимостью более 1 млрд евро на поставку тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem. По данным источников Bloomberg, их дальность превышает 2000 км.

Destinus SA (Нидерланды) – компания производит крылатые ракеты Ruta.

Hypersonica (Германия – Великобритания) – оборонный стартап разрабатывает сверхскоростную ракету HS1.

При этом производителя украинской ракеты "Барс" публично не называют. Подробности возможного контракта, в частности количество вооружений, которые может приобрести Германия, пока не разглашаются.

Когда Германия сможет получить новые ракеты

Американская компания Covenant в этом году открыла завод в Лейпциге, в федеральной земле Саксония. Первые ракеты Anthem там ожидают в начале 2027 года.

Предприятие планирует изготовить 1000 ракет до конца 2027 года, а к 2028 году выйти на полную производственную мощность – до 5000 единиц ежегодно. Компания рассчитывает использовать европейскую цепочку поставок, чтобы обеспечить производство вооружения.

В то же время сроки возможного производства и поставки украинских "Барсов" для немецкой армии пока не объявлялись.

Напомним, Германия планировала приобрести украинские и израильские крылатые ракеты большой дальности для усиления собственной обороны и сдерживания России. Среди вооружений, которые рассматривал Берлин, были украинские Flamingo и Bars.

Как писал OBOZ.UA, Украина и Германия договорились о совместном производстве реактивных дальнобойных дронов BARS. На первом этапе проект будет финансировать немецкая сторона, а изготовленные беспилотники будут передавать Силам обороны Украины.