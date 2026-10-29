Германия и Япония изучают возможности совместного создания боевых самолетов: что известно

Германия и Япония договорились углубить сотрудничество в сфере безопасности и оборонной промышленности. В частности, Берлин и Токио будут изучать возможности взаимодействия в создании боевых самолетов.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Токио в среду, 28 октября. Его цитирует "Укринформ".

"Мы также усилим наше сотрудничество в сфере вооружений, например, путем совместных разработок для инновационной обороны будущего. В этом контексте мы хотим также выяснить, возможно ли сотрудничество в создании боевых самолетов. Соответствующее поручение об изучении этого вопроса уже подготовлено", – заявил Мерц.

Говоря об углублении сотрудничества в сфере безопасности и обороны, канцлер напомнил, что только в этом месяце более 100 немецких военнослужащих принимают участие в учениях Keen Sword в Тихоокеанском регионе. Это способствует укреплению доверия и оперативной совместимости вооруженных сил двух государств.

Премьер-министр Японии Такаити подтвердила намерение расширять оборонно-промышленное партнерство.

"Мы изучим возможности и рамочные условия, которые будут способствовать углублению сотрудничества между вооруженными силами обеих стран. Кроме того, мы будем содействовать сотрудничеству в оборонной промышленности, где сильные стороны обоих государств могут взаимно дополнять друг друга", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия готовится приобрести украинские крылатые ракеты "Барс" для нужд собственных вооруженных сил. Сначала Бундесвер получит небольшую партию для испытаний, а в случае успешных результатов Берлин может заказать несколько сотен таких боеприпасов.