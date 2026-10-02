Неудачный теракт в Лейпциге разоблачил сеть диверсий ГРУ по всей Европе: в Politico раскрыли подробности

Неудачный взрыв в Лейпциге помог следователям получить доказательства, которые могут связывать этот инцидент с более широкой кампанией российских диверсий в Европе. 4 августа беспилотник зацепился за крыло украинского самолета в аэропорту Лейпцига и упал на взлетную полосу, однако прикрепленное к нему взрывное устройство не сработало.

Обнаруженная бомба оказалась похожа на устройства, которые ранее находили в тайниках в Литве. По словам немецких и европейских чиновников, эти и другие случаи могут быть частью более широкой кампании, которую связывают с российской военной разведкой ГРУ, об этом сообщает Politico

Подобные взрывные устройства нашли в Литве

Под беспилотником в Лейпциге была прикреплена жестяная банка со взрывчаткой, запечатанная металлической пластиной с семью круглыми углублениями. Самодельное устройство осталось целым, что позволило следователям его исследовать.

Подобные бомбы ранее находили в Литве. В августе 2024 года на кладбище в Каунасе правоохранители обнаружили две жестяные банки, которые снаружи были обозначены как емкости с кукурузой. Экспертиза установила, что в каждой из них содержалось 968 граммов взрывчатого вещества.

В январе и июне 2025 года в разных местах Литвы нашли ещё несколько таких же жестянок. Четыре из них имели металлические пластины с круглыми углублениями, которые, по версии следствия, предназначались для использования в качестве снарядов при взрыве. Эксперты полагают, что пластины могли быть изготовлены на одном станке.

В то же время одного лишь сходства недостаточно, чтобы утверждать, что устройства относились к одной операции. Двое западных сотрудников спецслужб заявили, что эти данные согласуются с другими доказательствами — маршрутами доставки, данными о поездках и разведывательными отчетами.

След ведет к ГРУ

По словам трёх высокопоставленных немецких и европейских чиновников, за более широкой кампанией диверсий может стоять российская военная разведка ГРУ. Они связывают её с подразделением 29155, которое фигурировало в расследованиях операций по дестабилизации в Европе.

Одним из ключевых подозреваемых по делу о Лейпциге является гражданин Латвии и России Олег Левушкин. Немецкие следователи считают его связанным с ГРУ специалистом по логистике.

По данным следствия, в конце июля Левушкин прибыл через Турцию в Берлин, 27 июля арендовал автомобиль, а 31 июля его машину зафиксировали недалеко от аэропорта Лейпцига. Следователи предполагают, что он проводил разведку перед попыткой атаки.

Взрывчатка, по версии немецких следователей, могла попасть в Германию через Болгарию и Сербию в отсеках большегрузных автомобилей.

Левушкина также связывают с полковником ГРУ Денисом Смоляниновым. В литовском разведывательном отчете его называют руководителем украинского отдела ГРУ, специализирующегося на психологических операциях и связанного с диверсионными кампаниями в Европе.

В литовском досье подразделение 29155 также связывают со взрывами на складах боеприпасов в Болгарии и Чехии, отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, а также с рядом поджогов в Европе.

В Европе ожидают новых атак

Немецкие чиновники заявляют, что ожидают дальнейших "гибридных" операций, целью которых может быть срыв военной поддержки Украины и повышение политической цены помощи Киеву.

Европейские органы безопасности прогнозируют увеличение количества подобных операций в ближайшие месяцы. Потенциальными целями могут стать оборонные предприятия, объекты критической инфраструктуры и люди, поддерживающие Украину.

В то же время Россия отрицает свою причастность к диверсиям. В посольстве РФ в Берлине назвали утверждения о возможной причастности России к инциденту в Лейпциге и другим диверсиям "безосновательными".

Бывший глава австрийской внутренней разведки Омар Хайджави-Пирхнер заявил, что Кремль рассматривает отношения с Европой как "системный конфликт" и ожидает увеличения количества беспилотных вторжений и гибридных атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлин обвинил Москву в попытке устроить взрыв в аэропорту Лейпцига в начале сентября и объявил о новых санкциях против России. Москва отвергла обвинения и пригрозила "ответными мерами".

Впоследствии стало известно, что следствие установило личности подозреваемых в диверсии — ими оказались россиянин и белорус. А федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, что атаку на аэропорт Лейпцига готовили в России в течение нескольких месяцев.

Газета Bild в августе сообщила, что в ходе расследования нападения на аэропорт были найдены доказательства связи этого преступления с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге 20 июля 2024 года. В настоящее время проверяется связь этого инцидента с попытками диверсий в Польше и Сербии.