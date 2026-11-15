Нетаньяху пригрозил устранить угрозу со стороны Ирана "раз и навсегда"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости окончательно устранить угрозу со стороны Ирана. Он утверждает, что Тегеран снова пытается восстановить ядерную программу, и предупредил об опасности возможного применения ядерного оружия против Израиля.

Об этом сообщило CBS News. Такое заявление израильский премьер сделал в субботу, 14 ноября, во время выступления, посвященного формированию нового правительства, после встречи с лидером оппозиции Гади Айзенкотом.

Нетаньяху заявил об угрозе со стороны ядерной программы Ирана

По словам главы израильского правительства, иранский режим, стремящийся уничтожить Израиль, снова работает над восстановлением своей ядерной программы. Он подчеркнул, что этот кровавый режим, не колебавшийся убивать тысячи собственных граждан, так же не станет колебаться и применить ядерное оружие против Израиля, как только ему удастся возобновить обогащение урана и ускорить разработку ядерного вооружения.

"Мы должны раз и навсегда устранить эту экзистенциальную угрозу, нависшую над нами", – заявил Нетаньягу, имея в виду Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Источник: Facebook Биньямина Нетаньягу

Нетаньягу высказался о формировании нового правительства

Как отмечается, встреча с Гади Айзенкотом, состоявшаяся в четверг, лишь укрепила убежденность премьера в необходимости создания правительства национального единства.

По итогам парламентских выборов, прошедших в прошлом месяце, партия Нетаньягу "Ликуд" вместе с союзниками получила 53 места в Кнессете. Политическая сила Айзенкота "Яшар" и ее союзники получили 48 мандатов, а арабская коалиция – 19. Для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата.

Нетаньягу выразил обеспокоенность возможностью того, что Айзенкот объединится с арабской коалицией для создания правительства, которое он назвал "хрупким и опасным". Премьер Израиля назвал представителей арабских партий "сторонниками терроризма", а ранее также обвинил их в том, что они "украли выборы". Он заявил, что узкое правительство или коалиция, зависящая от их поддержки, не сможет достичь поставленной цели.

В то же время Нетаньягу убежден, что правительство национального единства сможет устранить угрозу со стороны Ирана и обеспечить безопасность Израиля на многие годы.

Напомним, на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы США и Израиль рассматривают возможность возобновления военных ударов по Тегерану. Соответствующие планы предусматривают новую совместную операцию против Ирана.

Как писал OBOZ.UA, после войны с США и Израилем в Иране усилились призывы к созданию собственного ядерного оружия. Сторонники такого шага считают его необходимым для защиты страны от возможных новых атак.