Нетаньяху согласился уступить пост премьера Израиля: Айзенкот отверг сделку

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху предложил своему сопернику, лидеру центристской партии "Яшар" Гади Айзенкоту сформировать так называемое правительство единства и "разделить" пост премьера на ротационной основе. В воскресенье, 29 ноября, политики провели переговоры, но достичь соглашения не удалось.

По данным Times of Israel, разговор длился около двух часов и завершился без прогресса и без запланированных дальнейших встреч. Издание располагает информацией о том, что Айзенкот якобы попытается сформировать новое правительство меньшинства – без участия Нетаньяху.

Что именно предлагал Нетаньяху

Давний израильский лидер, который возглавлял страну в общей сложности 19 лет, хотел, чтобы он и Айзенкот были премьер-министрами по очереди, причем Нетаньяху заявлял о готовности уступить первый срок в пользу своего оппонента. Bloomberg назвал это "крайними мерами, чтобы избежать исключения из следующей коалиции".

На своей странице в X (Twitter) в субботу Нетаньяху отмечал, что его партия "Ликуд" является крупнейшей в стране и значительно опережает "Яшар" Айзенкота – на четверть миллиона избирателей.

"Вполне очевидно, что именно я должен возглавить правительство национального единства или, по крайней мере, первым занять пост премьер-министра в рамках ротации.

Но, учитывая масштаб экзистенциальной угрозы – а также риск формирования правительства, неспособного ей противостоять, – мой долг как лидера требует от меня отодвинуть на второй план все остальное. Это касается и принципа "крупнейшей партии". Поэтому я готов согласиться, чтобы Гади Айзенкот стал премьер-министром первым, тогда как я буду исполнять обязанности сменного премьера на начальном этапе", – предложил политик.

Он говорил, что делает шаг навстречу, а потому рассчитывает на "настоящие, искренние и интенсивные переговоры, основанные на взаимной готовности к компромиссам и уступкам" ради создания правительства национального единства.

Айзенкот отреагировал на предложение, заявив, что готов проверить его серьезность. Он пригласил действующего и. о. премьера начать ускоренные переговоры.

"Если "Ликуд" действительно готов к настоящему единству, я готов проверить его серьезность в течение следующих 24 часов", – ответил политик. Он добавил, что Нетаньяху еще 22 ноября получил подробное предложение о существенных уступках, а "Яшар" до сих пор ждал ответа.

Израильские медиа сообщали, что желание Нетаньяху занять кресло заместителя главы правительства столкнется со значительным сопротивлением. Все лидеры оппозиции (кроме Нафтали Беннета, главы партии "Беяхад") решительно выступают против работы в правительстве вместе с Нетаньяху.

Также спорным называли требование и. о. премьера оставаться на этом посту на неопределенный срок до вступления соглашения в силу, чтобы контролировать потенциальную новую военную операцию против Ирана. Айзенкот якобы категорически отверг этот пункт.

Нетаньяху и Айзенкот не смогли договориться

Встреча в воскресенье не принесла результатов. О том, какие именно разногласия лидерам не удалось преодолеть, не сообщается.

Журналисты утверждают, что представители партии Нетаньяху "Ликуд" обвинили Айзенкота в том, что он "не заинтересован в правительстве единства". Также они предостерегли другие политические силы от присоединения к коалиции с "Яшаром".

На официальном уровне политики из обоих блоков заявили, что "пытаются преодолеть первопричины разногласий" между ними.

По неподтвержденным сообщениям, Айзенкот теперь склоняется к варианту формирования правительства меньшинства.

Поясним: на парламентских выборах в Кнессет 27 октября 2026 года ни один из основных политических лагерей не получил необходимого большинства в 61 мандат из 120:

блок Нетаньяху ("Ликуд", ультраправые и религиозные партии) получил 53 места;

места; оппозиционный "Блок перемен" во главе с Айзенкотом получил 48 мандатов (речь идет о политических силах "Яшар", "Беяхад", "Демократы", "Наш дом Израиль");

мандатов (речь идет о политических силах "Яшар", "Беяхад", "Демократы", "Наш дом Израиль"); арабские партии ("Раам" и "Объединенный список") получили рекордные 19 депутатских мест.

Чтобы создать коалицию без Нетаньяху, Айзенкоту придется искать компромиссы с арабскими или ультраортодоксальными партиями.

Как писал OBOZ.UA, недавно Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости окончательно устранить угрозу со стороны Ирана. Он заверил, что Тегеран снова пытается восстановить ядерную программу, и предупредил об опасности возможного применения ЯО против Израиля.