Нетаньяху накануне выборов опубликовал ИИ-фото ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об иранской опасности. Фото

В воскресенье, 25 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта.

Это произошло за два дня до парламентских выборов в стране. Соответствующий пост был опубликован израильским чиновником в соцсети Х.

Пост Биньямина Нетаньяху. Источник: Скриншот

"Наша страна сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны Ирана. Результаты парламентских выборов, запланированных на вторник, 27 октября, будут иметь большое значение для безопасности Израиля", – говорится в сообщении под фото.

Нетаньягу опубликовал изобра... Источник: Скриншот Развернуть

Нетаньягу подчеркнул, что если иранцы получат ядерное оружие, больше ничто не будет иметь значения.

"Все это мелочи по сравнению с экзистенциальной опасностью, исходящей от Ирана и шиитской оси", – написал Нетаньягу.

Он также призвал граждан отложить споры и сосредоточиться на главном вопросе. А именно на завершении военных действий в Иране.

"Если бы на центральную часть Израиля упали две атомные бомбы, кого бы тогда волновали все эти бессмысленные споры?" – говорится в публикации.

Нетаньягу отмечает, что автором этого предупреждения является Юваль Блумберг – правый политический обозреватель.

Накануне, 24 октября, стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную антитеррористическую операцию в Хевроне на Западном берегу реки Иордан после гибели двух израильских военнослужащих в результате стрельбы. На время рейда израильские силы безопасности ввели ограничения на передвижение в городе и соседних палестинских населенных пунктах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США и Израиль разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану, которые могут реализовать после промежуточных выборов в Конгресс США. Среди потенциальных целей – ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктура Ирана, а военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.