Не только китайская шпионка: главу Nvidia заподозрили еще в одном романе, скандал набирает обороты

Генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга заподозрили во внебрачных отношениях с вице-президентом компании по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. На фоне новых обвинений совет директоров технологического гиганта обсуждает будущее своего руководителя, а компания проводит внутреннее расследование.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пятерых людей, работавших в Nvidia. По их словам, Хуанг и Пауэлл, которая ему подчиняется, состояли в романе, хотя оба женаты на других людях.

Что известно о предполагаемом романе Хуанга с коллегой

По информации собеседников издания, Хуанга и Пауэлл видели проявляющими нежность в одном из отелей американского города Сан-Хосе в марте 2026 года. Тогда там проходила ежегодная конференция разработчиков Nvidia GTC. Двое бывших сотрудников компании утверждают, что соответствующее видео существует, однако журналисты The New York Times его не видели.

По словам источников, охранники Хуанга заметили человека, снимавшего это взаимодействие на телефон. Они якобы отвели его в сторону и попросили подписать соглашение о неразглашении.

Кимберли Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года. Она занимает должность вице-президента по вопросам здравоохранения и руководит направлениями, в которых технологии компании применяют в медицине, в частности для медицинской визуализации и развития искусственного интеллекта.

Когда журналисты спросили Хуанга о его отношениях с Пауэлл, он ответил, что не считает нужным общаться с ними напрямую, после чего завершил телефонный разговор. Nvidia отказалась комментировать ситуацию, а Пауэлл сразу не ответила на запрос журналистов.

Кимберли Пауэлл. Источник: X/Polymarket

Совет директоров Nvidia обсуждает будущее Хуанга

Как сообщает CNN, совет директоров Nvidia обсуждает дальнейшую судьбу своего основателя и генерального директора. По информации двух источников телеканала, дискуссии ведутся на фоне внутреннего расследования компании по поводу обвинений, угрожающих репутации и наследию Хуанга.

Обсуждение в совете директоров состоялось после сообщений о вероятном романе Хуанга с Кимберли Пауэлл. По словам источников, среди представителей администрации Дональда Трампа уже существуют определенные ожидания относительно возможного отстранения Хуанга.

Это не первая история, поставившая главу Nvidia в центр внимания. Ранее сообщалось о его предполагаемых отношениях с Элис Хуанг – китайской бизнесвумен, которую американские чиновники идентифицировали как агентку китайской разведки. После этого совет директоров начал расследование, которое проводит юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

На фоне новых сообщений акции Nvidia во время внебиржевых торгов падали примерно на 8%.

Напомним, в сети появились фотографии Элис Хуанг. Женщину подозревают в шпионаже в пользу Китая и связывают с романом с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.

Как писал OBOZ.UA, личная жизнь генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга стала предметом активных обсуждений после сообщений о его предполагаемом романе с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. На платформе Polymarket даже начали принимать ставки на возможный развод Хуанга с женой Лори, а потенциальный раздел состояния оценили в $81 млрд