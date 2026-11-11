Не только холодильники: в ЕС предупредили об угрозе новых хакерских атак на бытовую технику

Бытовая техника, подключенная к интернету, может стать следующей целью хакеров после масштабных кибератак на холодильники в европейских супермаркетах. Из-за развития искусственного интеллекта время между обнаружением уязвимости в системе и ее использованием для атаки стремительно сокращается.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассар в интервью AFP. Об этом пишет Euronews.

Недавние инциденты продемонстрировали серьезные пробелы в защите цифровой инфраструктуры. На самом деле безопасность должна учитываться еще на этапе разработки устройств, а не становиться второстепенным вопросом после появления угроз.

"Сегодня это были холодильники, завтра это могут быть маршрутизаторы, послезавтра – бытовые приборы и так далее", – предупредил руководитель ENISA.

В отчете ENISA отмечается, что искусственный интеллект стал инструментом, усиливающим возможности как хакеров, так и специалистов по киберзащите. Благодаря ИИ злоумышленники могут быстрее находить слабые места в программном обеспечении, масштабировать атаки и готовить более убедительные фишинговые сообщения.

В частности, речь идет об использовании поддельных видео, аудиозаписей и сообщений, созданных с помощью технологии дипфейков. Также хакеры могут передавать ложные данные в информационные системы, чтобы нарушать работу компаний.

В ENISA подчеркивают, что промежуток времени между обнаружением уязвимости и ее использованием для кибератаки приближается к нулю. В то же время искусственный интеллект может помогать компаниям заранее проверять системы и устранять недостатки до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Согласно отчету, 57,3% киберинцидентов в 2025 году имели идеологическую подоплеку и были связаны с геополитическими событиями, в частности с войной России против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке. Еще 29,3% атак имели финансовую мотивацию. Наибольший ущерб бизнесу наносили атаки с использованием программ-вымогателей.

Отдельно агентство обратило внимание на кибероперации, похожие на действия государственных структур. Их целью были шпионаж, сбор разведывательной информации и кража интеллектуальной собственности. В то же время по количеству сообщений об атаках преобладают действия хактивистов, большинство из которых проводят DDoS-атаки.

Несмотря на введение новых правил цифровой защиты, у ЕС до сих пор есть проблемы с их внедрением. В частности, директива NIS2, обязывающая экономические секторы усиливать защиту критической инфраструктуры, вступила в силу в октябре 2024 года, однако ее еще не перенесли в национальное законодательство все государства-члены.

Еще одним инструментом должен стать Акт о киберустойчивости (Cyber Resilience Act), принятый в 2024 году. Он предусматривает создание единого портала для сообщений о киберугрозах и обмена информацией. Документ должен полностью вступить в силу в декабре 2027 года.

В то же время ENISA обращает внимание на нехватку специалистов. Согласно исследованию инвестиций в кибербезопасность за 2025 год, 45% опрошенных организаций испытывали трудности с поиском работников с необходимыми навыками. Агентство призывает страны ЕС расширять образовательные программы и увеличивать число подготовленных специалистов.

Руководитель ENISA Юхан Лепассар подчеркнул, что для усиления киберзащиты нужны дополнительные инвестиции, поскольку от безопасности цифровых систем зависит стабильная работа не только бизнеса, но и критически важных для общества служб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в супермаркетах семи европейских стран вышли из строя холодильники и морозильные камеры в результате кибератак. В некоторых случаях злоумышленники дистанционно повышали температуру оборудования до 50 °C, из-за чего продукты могли испортиться. Для проведения атак использовали IT-инфраструктуру, которую ранее использовали российские хакеры.