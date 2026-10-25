Самые непредсказуемые за годы: в Сербии стартовали досрочные выборы

В воскресенье, 25 октября, в Сербии проходят досрочные парламентские выборы, которые могут стать самыми непредсказуемыми за последние 14 лет. Главное противостояние разворачивается между Сербской прогрессивной партией популистского лидера Александра Вучича и студенческим движением, которое почти два года возглавляет протесты против власти.

Результаты выборов могут определить будущее политической системы страны, которая более десяти лет находится под доминированием Вучича и его партии. Об этом пишут Euronews и France24.

Как проходят досрочные выборы в Сербии

Сербы выбирают 250 депутатов Национального собрания. Право голоса имеют более 6,45 миллиона граждан, а всего в выборах участвуют 18 избирательных списков, в которые вошли 2418 кандидатов.

Досрочные выборы назначили после того, как 9 сентября президент Александр Вучич распустил парламент по предложению правительства. При этом политические причины голосования гораздо глубже конституционной процедуры.

По оценкам, основные претенденты идут практически вровень, а опросы общественного мнения дают разные результаты. Ожидается высокая явка, которая может повлиять на шансы небольших партий преодолеть избирательный порог в 3%.

Почему протесты в Сербии продолжаются почти два года

Политический кризис обострился после трагедии 1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Тогда обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 16 человек.

Сначала студенты требовали привлечь виновных к ответственности и обнародовать документы, связанные с реконструкцией вокзала. Впоследствии протесты переросли в более широкое движение против коррупции, безответственности властей и политического влияния на государственные институты.

В 2025 году студенты организовывали массовые акции, блокады университетов, учреждений и дорог, а также митинги по всей стране. Движение постепенно вышло за рамки студенческих требований и стало одним из самых серьезных вызовов правлению Вучича за 14 лет.

В мае 2025 года протестующие призвали провести досрочные парламентские выборы, а в 2026 году решили принять в них участие со своим избирательным списком.

Гнев протестующих связан также с распространенными обвинениями в коррупции и кумовстве. Они утверждают, что взяточничество и халатность при ремонтных работах на вокзале привели к трагедии.

Кто противостоит Вучичу на выборах

Крупнейший политический блок сформировался вокруг Сербской прогрессивной партии, которая участвует в выборах со списком "Александр Вучич – Единая Сербия".

Хотя Вучич больше не занимает пост президента, он остается центральной фигурой кампании. В конце сентября он подал в отставку, чтобы возглавить избирательную кампанию партии и баллотироваться на пост премьер-министра. Если его политическая сила получит большинство, он сможет вернуться на пост главы правительства, который занимал до президентства.

В выборах также участвуют:

список "Ивица Дачич – Фактор стабильности", объединяющий Социалистическую партию Сербии и меньшие политические силы;

праворадикальные и националистические списки, в частности "Настоящие правые – Милош Йованович – Смело по-сербски";

проевропейский оппозиционный центр, представленный списком "Европейская Сербия";

политические представители национальных меньшинств, в частности Альянс меньшинств воеводинских венгров, СДА Санджака, список Усамы Зукорлича и Албанская коалиция.

Эти партии могут сыграть важную роль в формировании нового правительства, если основные претенденты не получат убедительного большинства.

"Студенты побеждают": чем примечательно новое движение

Самым заметным соперником правящей партии стал Студенческий список "Студенты побеждают". Это не традиционная политическая партия: у нее нет привычного партийного лидера, а кандидатов отбирали на студенческих пленумах.

В список вошли 250 кандидатов, среди которых профессора, врачи, художники, активисты и другие специалисты, которые в основном не занимали высоких политических постов. Среди них также есть спортсмены и фермеры.

Такой подход призван противопоставить движение единоличному правлению Вучича и предложить внепартийный путь восстановления демократии и экономики страны. Во время кампании студенты путешествовали по Сербии на велосипедах и пешком, пытаясь привлечь избирателей в сельской местности, где традиционно сильны позиции Вучича.

Благодаря этому движению удалось привлечь часть граждан, разочаровавшихся в традиционных политических силах. Студенты перехватили значительную часть поддержки, которая раньше принадлежала оппозиционным партиям.

Почему выборы стали проверкой для власти Вучича

На предыдущих парламентских выборах 2023 года коалиция оппозиционных партий "Сербия против насилия" получила около 24% голосов и 65 мест в парламенте. Однако последующие внутренние разногласия и фрагментация ослабили ее позиции.

Теперь основное противостояние сосредоточено вокруг двух сил – правящей Сербской прогрессивной партии и Студенческого списка. Другие политические организации борются за места в парламенте и возможность стать партнерами по коалиции.

В то же время результат выборов остается неопределенным. Социалистическая партия Сербии сохраняет разветвленную сеть местных организаций и стабильное ядро избирателей, а популярность Вучича, несмотря на протесты, остается значительной. Его сторонники считают его сильным лидером, способным провести страну через глобальную нестабильность.

Обвинения во вмешательстве и опасения по поводу честности голосования

Противостояние в Сербии касается не только поддержки правительства или оппозиции, но и доверия к государственным институтам.

Власти заявляют, что протесты могут дестабилизировать страну, и утверждают, что за студенческим движением стоят иностранные силы. Вучич неоднократно обвинял иностранные спецслужбы в финансировании "цветной революции" в Сербии.

Студенческое движение, со своей стороны, сосредоточено на борьбе с коррупцией, подотчетности должностных лиц, верховенстве права и независимости государственных институтов от политического влияния.

Международные и местные наблюдатели также выражали обеспокоенность по поводу безопасности и честности избирательной кампании. Среди проблем называют задержания, почти полный государственный контроль над средствами массовой информации, а также сообщения о слежке и кибератаках против активистов.

В начале 2026 года местные выборы в десяти муниципалитетах сопровождались жестокими нападениями на журналистов и активистов. Парламентские выборы 2023 года также вызвали протесты оппозиции, которая обвиняла власти в фальсификациях.

Европейский Союз внимательно следит за голосованием в Сербии, имеющей статус кандидата на вступление в блок.

Что может измениться после выборов

У результатов голосования может быть несколько сценариев. Если победит Сербская прогрессивная партия, Вучич будет стремиться сформировать новое правительство и стабилизировать политическую систему после почти двух лет протестов.

Если Студенческий список получит достаточно мест, чтобы сформировать правительство самостоятельно или вместе с союзниками, Сербия может вступить в новую политическую эпоху. Близкий или оспариваемый результат может продлить политический кризис и после завершения голосования.

Вучич заявил, что его сторона признает поражение, если проиграет выборы. В то же время он предупредил, что любые протесты с обвинениями в фальсификациях в случае победы его партии будут немедленно подавлены.

Ожидается, что государственная избирательная комиссия обнародует официальные результаты не раньше понедельника, 26 октября.

Магда Анастасийович, аналитик по Восточной Европе организации ACLED, отслеживающей конфликты, заявила, что в последнее время в Сербии растет связанное с выборами насилие. По ее оценке, оно может усилиться, "особенно если результаты будут оспорены".

Европейский курс Сербии также под вопросом

Выборы проходят на фоне более широких дискуссий о внешнеполитической ориентации страны. Сербия остается кандидатом на вступление в Европейский Союз, однако ее европейская интеграция замедляется из-за проблем с верховенством права, отношениями с Россией и нормализацией отношений с Косовом.

В то же время Белград продолжает поддерживать тесные отношения с Россией и Китаем. Сербское общество остается поляризованным не только из-за отношения к власти, но и из-за вопросов национальной идентичности и будущего внешнеполитического курса.

Как сообщал OBOZ.UA, сербский президент Александар Вучич после ухода со своего поста может получить должность премьер-министра страны. Правление правящей Сербской прогрессивной партии единогласно решило выдвинуть действующего главу государства кандидатом на должность премьер-министра.