Пытается сорвать производство оружия: Дания обвинила Россию в диверсиях против датских оборонных компаний

В PET, службе национальной безопасности и разведки Дании, утверждают, что страна-агрессор Россия после нескольких месяцев подготовки уже приступила к диверсионным операциям против датских компаний, поставляющих товары оборонного назначения в Украину. Активная фаза подготовки и проведения диверсий началась уже в начале лета, а на данный момент "оперативная смелость Кремля растет".

Планировать диверсии Москва начала еще весной. В Кремле одобрили начало диверсионной деятельности против датских производителей после того, как поняли, что их "предыдущие усилия не смогли сдержать военную поддержку Украины со стороны Запада", отметила спикер датского разведывательного ведомства Йозефина Кристенсен.

Цели России

"Весной мы наблюдали много планирования, но очень мало осуществления таких диверсий. Однако в начале лета мы увидели, что они начали осуществлять их гораздо чаще. Россия сейчас пытается поразить цели, которые оказывают прямое влияние на линию фронта. Это означает производство оружия", – отметила Йозефина Кристенсен.

Она напомнила, что Кремль еще в апреле составил перечень европейских производителей беспилотников и их компонентов и определил их как потенциальные цели.

Исполнители из сети

По словам Йозефины Кристенсен, обычно Кремль использует для диверсий неподготовленных исполнителей, которых вербуют через Telegram и другие социальные сети.

По данным датской разведки, сначала таким диверсантам-любителям предлагают относительно "простые задания", например, наблюдение или фотографирование объектов, после чего поручения могут перерасти уже в полноценные диверсии.

"Это может быть любой, кто просто ищет быстрых денег. Если первый человек не добьется успеха, они переложат проблему на другого, и так далее, пока кто-то не достигнет цели", – пояснила Йозефина Кристенсен.

Это очень серьезно

Ранее глава PET Эмиль Гресхольм заявил в эфире датского государственного вещателя, что разведка страны располагает "конкретными примерами попыток России вербовать рядовых датчан в социальных сетях и на обычных онлайн-платформах". Этим "агентам" предлагают для начала сфотографировать компании или инфраструктуру Дании – чтобы "использовать эту информацию для планирования диверсионных актов".

"Это чрезвычайно серьезно, если обычные датчане помогают российским разведывательным службам – намеренно или непреднамеренно", – сказал он.

Предупреждение производителям

Глава разведывательного ведомства подчеркнул: вербовка – лишь часть более широких российских усилий, направленных против датских компаний, занимающихся военной поддержкой Украины.

Именно поэтому PET проинформировала отдельные компании и отраслевые организации о существующей угрозе и посоветовала им усилить все меры безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре возле частного дома министра обороны Дании Йеппе Брууса обнаружили дрон. По этому поводу полиция перекрывала улицы и проводила расследование на месте происшествия.

Также в сентябре российский фрегат обстрелял вертолет Военно-воздушных сил Дании. Инцидент произошел у побережья недалеко от города Гедсер – то есть в международных водах.