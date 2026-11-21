"Слишком опасно": премьер Латвии призвал ЕС закрыть границы для всех россиян

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал Европейский Союз закрыть свои границы для всех граждан России. Он предупредил, что блок не может проверить всех российских туристов – речь идет о сотнях тысяч людей из страны-агрессора, которых он до сих пор впускает.

Об этом пишет Politico. Кулбергс подчеркнул, что нельзя уступать России и демонстрировать слабость.

"Впускать такое количество людей в ЕС сейчас слишком опасно. Никто не может проверить такое количество людей", – сказал он.

Такое заявление политик сделал на фоне усиления гибридных атак России на восточный фланг НАТО.

По словам премьера Латвии, ситуация обостряется. В минувшие выходные латвийские и эстонские спецподразделения арестовали на территории Эстонии восемь человек, у которых были "конкретные указания относительно нападения на производственный объект в Эстонии, поддерживающий Украину". Кулбергс подчеркнул, что за этим стоит Россия.

Он также исключил возможность восстановления нормальных отношений с Москвой после любого перемирия в Украине.

"Некоторые считают, что после перемирия можно будет вернуться к нормальным отношениям с Россией. Это невозможно. Это новая эпоха", – сказал политик.

Напомним, что Латвия вошла в группу из 11 стран, которые в июне подписали письмо под эгидой Швеции, в котором призвали Брюссель ввести ограничения на выдачу виз гражданам России. В октябре комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сказал Politico, что Европейская комиссия может представить соответствующее предложение в следующем году.

Как сообщал OBOZ.UA, на восточной границе Латвии с Россией и Беларусью продолжается строительство Балтийской линии обороны. Военные уже выкопали четыре километра противотанковых рвов и установили пять километров бетонных заграждений, известных как "зубы дракона".