Над Кишиневом зафиксировали неизвестный беспилотник: Молдова закрыла воздушное пространство. Видео

Во вторник, 17 ноября, над Кишиневом заметили беспилотник, который дважды нарушил воздушное пространство Молдовы. В 16:27 власти страны из соображений безопасности закрыли для полетов всю территорию республики.

Об этом сообщает молдавское издание TV8. Журналисты СМИ сняли летательный аппарат прямо над зданием редакции, расположенным в столичном районе Старая Почта.

По визуальным признакам его идентифицировали как российский ударный дрон типа "Герань-2" – глубокую модификацию иранского Shahed. Инцидент произошел на фоне массированных российских атак по Украине.

Неизвестный беспилотник прол... Источник: Скриншот Развернуть

Очевидцы также сообщали, что заметили беспилотник в пригороде Кишинева – селе Гратиешты, а также в разных частях столицы.

В Министерстве обороны Молдовы уточнили, что впервые дрон нарушил воздушное пространство страны в 15:49. Он залетел со стороны украинского села Гребеники Одесской области и направился в сторону Тирасполя. Позже аппарат покинул территорию Молдовы, двигаясь в направлении украинской Славяносербки.

В 16:02 тот же беспилотник повторно пересек воздушную границу Молдовы – на этот раз со стороны Великоплоского Одесской области. Он взял курс на село Малаешты Криулянского района, а позже его заметили в направлении центральной части страны.

Позже появилось сообщение еще об одном дроне. Его наблюдали в южной части Кишинева, в направлении сектора Ботаника.

В 16:27 власти из соображений безопасности закрыли воздушное пространство над всей Республикой Молдова. Центр воздушных операций продолжает следить за ситуацией. Из-за этого авиарейсы могут задерживать или отменять.

Беспилотник заметили над столицей Молдовы. Источник: Скриншот

Напомним, 23 октября в поселке Киштельница Теленештского района Молдовы упал российский ударный беспилотник "Герань". Он оказался всего в 100 метрах от жилого дома, но не взорвался. Президент Молдовы Майя Санду возложила ответственность за инцидент на Россию. В ответ Министерство иностранных дел страны объявило о намерении выслать одного из сотрудников российского посольства, присвоив ему статус персоны нон грата.