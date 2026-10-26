Европу ждет аномальная зима? Синоптики дали прогноз и предупредили об "ударе" Эль-Ниньо

Сезонные модели указывают на вероятный дефицит снега в большинстве европейских регионов, в частности на Балканах и в Центральной Европе. В то же время в некоторых частях Восточной и Северо-Восточной Европы в конце зимы возможны периоды более интенсивных осадков, а изменения полярного вихря могут повлиять на температурный режим.

Об этом говорится в обновленном сезонном прогнозе метеорологического ресурса Severe Weather Europe. Специалисты проанализировали данные шести сезонных моделей, в том числе европейской ECMWF и британской UKMO.

Согласно прогнозу, дефицит снегопадов может охватить значительную часть континента. Наиболее заметное сокращение количества снега ожидается в отдельных районах Скандинавии, на севере Великобритании и в западной части Балканского региона.

Меньше снега, чем обычно, также прогнозируют в Центральной, Южной и Юго-Восточной Европе. Обе основные модели, которые сравнивали в октябрьском обновлении, указывают на вероятный дефицит снегопадов в семи крупных регионах Европы.

При этом это не означает, что зима пройдет без снега. В некоторых районах Восточной и Северо-Восточной Европы в феврале возможны периоды более интенсивных осадков. В более северных регионах такая тенденция потенциально может сохраниться и в марте.

Одним из факторов, которые могут повлиять на погодные условия зимой 2026-2027 годов, является Эль-Ниньо – климатическое явление, связанное с аномальным потеплением поверхностных вод в тропической части Тихого океана. Оно способно менять атмосферную циркуляцию и влиять на распределение осадков и температур в разных частях мира.

Согласно приведенным в анализе данным, в некоторых южных и центральных районах США это явление может способствовать увеличению количества осадков и штормовой активности. Если температуры будут достаточно низкими, часть осадков выпадет в виде снега.

Картографическая модель прог... Источник: Severe Weather Europe. Развернуть

В США снегопады выше средних показателей прогнозируют, в частности, в долине реки Огайо, центральной части Среднего Запада, Техасе и южных районах Великих равнин. В то же время на севере США, юге Канады и большей части Европы ожидается меньше осадков, чем обычно.

Декабрь может оказаться относительно малоснежным, а более отчетливый сигнал об увеличении осадков в некоторых регионах США прослеживается во второй половине зимы. Однако сезонные модели не гарантируют, что погодные явления будут развиваться именно по такому сценарию.

Прогнозы для Альп и европейских горнолыжных курортов остаются неоднозначными. Шесть сезонных моделей не дают единого результата: некоторые предсказывают больше осадков, тогда как другие указывают на возможный дефицит снега.

Усредненный прогноз свидетельствует, что в Восточных Альпах количество снега может быть близким к климатической норме, а в западной части региона – несколько ниже. В то же время надежность таких долгосрочных оценок остается низкой.

Карта погодных аномалий для... Источник: Severe Weather Europe. Развернуть

Отдельным фактором, способным изменить погодный сценарий во второй половине зимы, является полярный вихрь. Если он подвергнется существенным нарушениям, это может открыть путь холодным воздушным массам в часть Европы и вызвать похолодание.

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