На выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах

За четыре дня до промежуточных выборов в США, назначенных на 3 ноября 2026 года, досрочно проголосовали более 48,5 млн американцев. Это превысило показатель предыдущих промежуточных выборов 2022 года и стало новым рекордом.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, демократы опережают республиканцев на 12 процентных пунктов по количеству голосов, отданных досрочно. Это преимущество приближается к тому, которое Демократическая партия имела накануне победы Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

В то же время эти показатели еще не свидетельствуют о будущей победе демократов. Аналитики предупреждают, что досрочная явка не дает однозначного представления о результатах выборов: поведение избирателей меняется, а имеющаяся статистика не охватывает всей картины. Кроме того, общенациональные тенденции не отражают ситуацию в отдельных штатах, где республиканцы также демонстрируют обнадеживающие для себя результаты.

Глава Избирательной лаборатории Университета Флориды Майкл Макдональд объяснил, что среди тех, кто голосует досрочно, традиционно больше сторонников Демократической партии. Напротив, в день выборов на участки обычно активнее приходят республиканцы. Поэтому демократам важно заранее обеспечить себе достаточное преимущество, чтобы компенсировать эту разницу.

По данным лаборатории Макдональда, в 27 штатах, где проводят досрочное голосование и фиксируют партийную принадлежность избирателей, 44% голосов принадлежат зарегистрированным демократам, а 32% – республиканцам.

Особенно заметно активизировались сторонники демократов в Айове, Канзасе и Небраске. Эти штаты Великих равнин традиционно поддерживают республиканцев, однако в этот раз там идет неожиданно напряженная борьба за места в Сенате США.

В то же время во Флориде, Мичигане и Техасе появляются признаки того, что республиканцы вновь активнее пользуются досрочным голосованием и отправляют бюллетени по почте.

Еще десять лет назад обе партии одинаково активно использовали эти способы волеизъявления. Ситуация изменилась во время президентских выборов 2020 года, которые проходили на фоне пандемии COVID-19. Тогда демократы чаще голосовали по почте, чтобы избежать риска заражения, тогда как многие республиканцы предпочитали лично приходить на участки в день выборов.

Старший советник компании TargetSmart, которая специализируется на анализе данных для Демократической партии, Том Бониер отмечает, что привычки, сформировавшиеся во время пандемии, постепенно меняются. Все больше демократов возвращаются к личному голосованию непосредственно в день выборов, тогда как республиканцы чаще отдают голоса заранее.

В то же время сторонники обеих партий все реже голосуют по почте. По словам Макдональда, во многих штатах уменьшилось количество запросов на получение почтовых бюллетеней.

Конгрессмен-демократ Грег Ландсман связывает эту тенденцию с опасениями по поводу избирательного процесса. По его словам, люди предпочитают голосовать лично, чтобы быть уверенными: их голоса учтут.

Президент США Дональд Трамп, обвиняющий голосование по почте в своем поражении на выборах 2020 года, пообещал принять меры для ограничения этой практики. Однако суд заблокировал его попытку обязать Почтовую службу США (USPS) заранее проверять действительность бюллетеней.

Теперь демократы в Конгрессе проверяют, не пытается ли USPS обойти судебные решения. В почтовой службе заверяют, что обрабатывают избирательную корреспонденцию в обычном режиме, одновременно призывая американцев отправлять бюллетени заранее.

Чаще всего голосованием по почте пользуются пожилые люди. В 14 штатах, где доступна соответствующая статистика, на избирателей в возрасте от 65 лет приходится 54% всех отправленных по почте бюллетеней.

Избирательные штабы призывают сторонников голосовать досрочно, чтобы заранее заручиться их поддержкой и снизить риск потери голосов из-за непогоды, стихийных бедствий или других непредвиденных обстоятельств в день выборов.

Данные о досрочном голосовании привлекают внимание политических аналитиков и наблюдателей, которые ищут дополнительные сигналы о ходе гонки наряду с социологическими опросами и прогнозами. Однако такая статистика не всегда дает целостную картину: показатели в разных штатах могут быть непоследовательными и даже противоречить друг другу. К тому же досрочно часто голосуют избиратели, уже определившиеся со своими политическими симпатиями, поэтому их активность не обязательно свидетельствует об изменении настроений в обществе.

Какова ситуация в ключевых штатах США

Bloomberg также проанализировало ситуацию в штатах, где развернулась особенно напряженная борьба за места в Сенате и Палате представителей.

Джорджия. Позиции демократов укрепила высокая активность темнокожих избирателей, возмущенных попытками республиканцев изменить границы избирательных округов, в которых прежде преобладало темнокожее население. По оценке компании L2, анализирующей избирательные данные, демократы имеют преимущество в 14 процентных пунктов по числу досрочно поданных голосов.

Пенсильвания. На демократов приходится 65% всех досрочных голосов, тогда как на республиканцев – 25%. Это самый большой разрыв в пользу демократов среди всех штатов. Их преимущество заметно даже в сельских округах на западе Пенсильвании, которые в течение последнего десятилетия все больше склонялись к поддержке республиканцев.

На демократов приходится 65% всех досрочных голосов, тогда как на республиканцев – 25%. Это самый большой разрыв в пользу демократов среди всех штатов. Их преимущество заметно даже в сельских округах на западе Пенсильвании, которые в течение последнего десятилетия все больше склонялись к поддержке республиканцев. Флорида. На этой неделе резко выросло число зарегистрированных избирателей-республиканцев, проголосовавших досрочно. В результате республиканцы опередили демократов по явке, однако разрыв остается небольшим. Это особенно заметно с учетом того, что в штате зарегистрировано больше сторонников Республиканской партии: четыре года назад их преимущество по досрочной явке составляло 6,4%, а теперь – всего 2%.

Техас. Напряженная борьба за место в Сенате между демократом Джеймсом Таларико и республиканцем Кеном Пакстоном побудила более 6 млн избирателей проголосовать досрочно. Это уже 84% от общего числа голосов, отданных на предыдущих промежуточных выборах. Модели L2 показывают пятипроцентное преимущество демократов, однако с учетом доли каждой партии среди зарегистрированных избирателей республиканцы демонстрируют лучшие результаты.

Мичиган. В пользу республиканцев говорят и данные о досрочном голосовании на фоне борьбы за место в Сенате между демократом Абдулом Эль-Сеедом и республиканцем Майком Роджерсом. Несмотря на большее число зарегистрированных избирателей-демократов, по оценкам L2, досрочно проголосовали 30% республиканцев против 23% демократов.

В пользу республиканцев говорят и данные о досрочном голосовании на фоне борьбы за место в Сенате между демократом Абдулом Эль-Сеедом и республиканцем Майком Роджерсом. Несмотря на большее число зарегистрированных избирателей-демократов, по оценкам L2, досрочно проголосовали 30% республиканцев против 23% демократов. Айова, Канзас и Небраска. В этих штатах Великих равнин демократы составляют меньшинство, однако борьба за места в Сенате неожиданно обострилась. По активности досрочного голосования сторонники Демократической партии почти сравнялись с республиканцами, а в некоторых случаях даже опередили их.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за две недели до промежуточных выборов рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до рекордно низких 31%. В то же время опрос Reuters/Ipsos показал, что среди зарегистрированных избирателей 47% готовы поддержать демократов на выборах в Конгресс, тогда как республиканцев – 35%.

Также OBOZ.UA писал, что накануне голосования администрация Трампа объявила о выплатах и финансовой помощи на общую сумму 2,35 млрд долларов. В частности, средства предусмотрели для пожилых людей и американцев, которые покупают медицинскую страховку через государственный портал. Кроме того, Белый дом сообщил о выделении 150 млн долларов на финансирование линий электропередачи на Аляске. Эти объявления прозвучали на фоне падения рейтинга одобрения деятельности главы Белого дома.