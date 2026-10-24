На фоне обострения отношений с Россией Британия и Франция впервые провели совместные ядерные учения: что известно

Великобритания и Франция впервые провели совместные ядерные учения. Они состоялись на фоне обострения отношений с Россией и роста угроз с ее стороны.

Усиление сотрудничества двух европейских ядерных держав также обусловлено неопределенностью в отношении союзнических отношений Европы и США, возникшей после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Что известно

Официальный Париж 23 октября сообщил о пролете британских и французских самолетов над Средиземным морем в рамках первых совместных ядерных учений.

Договоренности об усилении такого сотрудничества две ядерные державы достигли в июле 2025 года. Они стали ответом на рост угроз для Европы со стороны России и неопределенность в отношениях с ключевым стратегическим союзником – США.

"Наличие независимых ядерных сил не исключает координации. Наше ядерное сотрудничество с Великобританией продолжает углубляться: во вторник ( 20 октября. – Ред.) вечером британские истребители "Typhoon" впервые приняли участие во французских ядерных учениях вместе с боевыми самолетами "Rafale", – заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

После взлета с авиабазы Сен-Дизье на северо-востоке Франции французские самолеты сопровождали британские истребители "Typhoon" Королевских ВВС, имитируя ядерный удар на учениях под названием "Рамми", сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

"В мире, который становится все опаснее, наши противники не должны сомневаться: Великобритания и Франция вместе стоят на защите европейской безопасности и поддерживают сдерживание, которое помогало сохранять мир на протяжении поколений", – подчеркнул министр обороны Великобритании Вес Стритинг.

В Reuters напомнили, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил в марте, что страна расширит свой ядерный арсенал, а также выступил с инициативой проводить совместные учения с европейскими партнерами с возможным краткосрочным размещением французских ядерных средств на их территории.

Франция тратит около 5,6 миллиарда евро (6,04 миллиарда долларов) в год на поддержание своего запаса из 290 единиц оружия подводного и воздушного базирования – четвертого по величине арсенала в мире.

Великобритания имеет 225 ядерных боеголовок.

Россия и Соединенные Штаты имеют более 5000 ядерных боеголовок каждая.

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно стало известно, что Британия, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны. Масштабные учения должны пройти в ноябре на территории Польши.