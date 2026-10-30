На Хэллоуин рядом с Трампом засветились мальчик в советской фуражке и девочка в кокошнике и сарафане: кадры возмутили сеть. Фото и видео

Дональд и Мелания Трамп, а т...

Во время празднования Хеллоуина в Белом доме 29 октября внимание привлекли мальчик в военной форме с советской фуражкой и девочка в кокошнике и сарафане. Фотографии детей на фоне президентской четы вызвали дискуссию в украинском сегменте соцсетей из-за символики их костюмов на фоне российской агрессии против Украины.

О праздновании сообщило издание NV. Украинский блогер Сергей Марченко также отреагировал на появление детей в российских образах.

Ежегодное мероприятие состоялось вечером 29 октября на Южной лужайке Белого дома. Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встречали гостей и угощали детей сладостями. На празднование пригласили около 6000 человек.

Территорию украсили тыквами, плющом и большой декорацией в виде багровой луны. Атмосферу дополняла жуткая музыка в исполнении струнного оркестра Военно-воздушных сил США.

Среди гостей были дети в костюмах известных персонажей, в частности Барби и Бэтмена. На мероприятие также пришли представители администрации Трампа со своими семьями, военнослужащие, правоохранители и семьи, усыновившие детей.

Празднование в Белом доме. Источник: Reuters.

Особое внимание привлекли двое детей, которые подошли к президенту и его жене за сладостями. Девочка была одета в сарафан и кокошник, а мальчик – в военную форму и фуражку советского образца. В публикации не сообщалось, кем являются дети и кто их родители.

Украинский блогер Сергей Марченко резко раскритиковал появление детей в таких костюмах рядом с президентом США. Он подчеркнул, что из-за протоколов безопасности участники подобных мероприятий не могут просто случайно оказаться в непосредственной близости от главы государства.

Присутствие детей в советской военной и традиционной русской одежде вызывает особое беспокойство в свете войны России против Украины. Он также обратил внимание на то, что украинские дети, страдающие от российских обстрелов, не были представлены среди гостей в приведенном им контексте.

Блогер связал свой пост с российской пропагандой, которая, по его словам, формирует у детей образ США как врага. Он также раскритиковал политику Дональда Трампа и его отношение к России.

Самолет. Источник: Reuters.

В то же время нет подтверждений, что костюмы детей носили политический характер или что их появление на празднике организовали с определенной политической целью. Неизвестно также, осознавали ли сами дети символическое значение своей одежды.

Как украинцы отреагировали на фото

Под публикацией Сергея Марченко украинцы активно обсуждают появление детей в советской военной фуражке и русской национальной одежде на праздновании в Белом доме. Комментарии касались как российской пропаганды, так и символизма костюмов и политики Дональда Трампа.

В частности, Марина Думан поделилась собственными воспоминаниями о жизни в Советском Союзе и влиянии пропаганды на детей.

"Я родилась в той оккупационной системе. Я помню те ежедневные политинформации, которые нас заставляли готовить перед уроками. Это было обязательно. […] Вот так и работает пропаганда. И так было и будет всегда в империи зла", – написала она.

Комментарии пользователей под постом блогера. Источник: Facebook.

Юрий Бухарин заметил, что Хеллоуин традиционно предполагает переодевание в разных персонажей.

"Справедливости ради: Хеллоуин – это день, когда дети наряжаются во всякую нечисть….", – пишет мужчина.

На это Марченко ответил: "Знаю, но уверен, здесь не тот случай".

Комментарии пользователей под постом блогера. Источник: Facebook.

В то же время Вячеслав Кулешов поставил под сомнение выводы о происхождении детей.

"Непонятно – это русские дети или американские? Ведь надеть фуражку может каждый…", – заявил пользователь.

Комментарии пользователей под постом блогера. Источник: Facebook.

Наталка Крупка связала ситуацию с антиамериканскими настроениями, которые формировались в России на протяжении длительного времени.

"Нынешний президент США – результат той давней ненависти (влияния) "рускіх мальчіков" к Америке", – написала автор.

Комментарии пользователей под постом блогера. Источник: Facebook.

Инна Настенко, комментируя действия Трампа, подчеркнула роль его окружения и политических советников.

"Когда пишут, что Трамп болен деменцией, я всегда говорю – Нет! Это очень опровергает информацию/позицию самих США (официальных, по крайней мере). Там работает огромное количество специалистов, маркетологов, политических советников, которые всю эту х@рню пишут, терпят".

Комментарии пользователей под постом блогера. Источник: Facebook.

Другие пользователи также выражали возмущение. В частности, Елена Гридченко написала: "мне стыдно..что же нужно сделать в этой великой демократической стране..чтобы вот такое чудачье приветствовало убийц от имени всего народа??", – написала женщина.

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