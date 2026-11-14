На двух американских базах в Британии прозвучали военные сирены: что вызвало тревогу

Вечером в пятницу, 13 ноября, в Великобритании на двух авиабазах, которые используют Военно-воздушные силы США, прозвучали сирены. Это произошло на фоне сообщений о вероятной активности дронов.

Об этом пишет Daily Mail. Сигналы тревоги услышали люди, проживающие вблизи базы Королевских ВВС "Лейкенхит" в графстве Саффолк, а также вблизи базы "Фелтвелл" в соседнем графстве Норфолк.

Жители рассказали, что около 17:30 услышали звук, похожий на "военные сирены", после чего по громкоговорителям прозвучало "объявление с американским акцентом", в котором людям приказали оставаться в помещениях и укрыться в убежищах.

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что сирены на базе "Лейкенхит" сработали из-за "подозрения на использование несанкционированных дронов".

"Сегодня вечером сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрение в деятельности несанкционированных дронов над базой RAF Лейкенхит. Ни персонал, ни самолеты, ни инфраструктура не пострадали", – сказал представитель.

Военные призвали сообщать местным властям о любой необычной или подозрительной деятельности. В отдельном комментарии представитель добавил, что принимаются "все меры" для обеспечения безопасности объектов базы, самолетов и военнослужащих.

Как писал OBOZ.UA, ранее медиа сообщили, что Соединенные Штаты перебазировали свои самолеты с британской авиабазы RAF Mildenhall после угроз со стороны Ирана. Два американских самолета-заправщика, базировавшихся на объекте, приземлились в Германии. Другую авиационную технику США также перебросили в другие места.

Также стало известно, что американские военные повысили уровень защиты авиабаз RAF Mildenhall и RAF Lakenheath в Великобритании до FPCON Charlie из-за неопределенной угрозы со стороны Ирана.