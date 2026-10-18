"Мы сделали всё возможное!" В Германии заявили, что у них заканчиваются ресурсы для оказания помощи Украине

У Германии больше нет возможности дополнительно поставить Украине системы противовоздушной обороны в преддверии зимы. Берлин уже предоставил всё, что мог, и не располагает дополнительными ресурсами, которые можно было бы оперативно задействовать.

Об этом заявил председатель комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung. Он также объяснил, почему Киеву важно не потерять поддержку Вашингтона.

Отвечая на вопрос о том, какую ещё помощь Бундесвер или немецкая оборонная промышленность могут оказать для подготовки украинской ПВО к зиме, политик заявил: "Мы сделали всё возможное, чтобы поддержать Украину. На мой взгляд, места для маневра нет".

Также Лашета спросили о перспективах поставок Киеву дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России. Прямого ответа он не дал, зато упомянул позицию президента США Дональда Трампа.

По словам политика, американский лидер настойчиво призвал президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и предприятиям по производству дизельного топлива.

"Я считаю, что сейчас нам следует делать ставку на деэскалацию", — заявил немецкий политик.

Лашет считает, что ухудшение отношений с США может навредить Украине. Поэтому он подчеркнул важность сохранения американской поддержки, в частности доступа к спутниковому сервису Starlink и разведывательным данным.

В то же время политик признал, что решение о целях для ударов принимает Украина, а Германия не может указывать Киеву, как действовать в этом вопросе. "В этом мы не можем давать ему советов", — отметил Лашет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за ограничения скорости в Украине возникли проблемы с работой военной версии Starlink. Терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Владимир Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить полноценную работу Starlink, предупредив о возможных последствиях ограничений для человеческих жизней. По словам главы государства, при скорости около 161 км/ч связь отключается, что затрудняет работу украинских дронов-перехватчиков.

На фоне этих проблем министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал США отменить ограничения скорости Starlink в Украине. Он подчеркнул, что Берлин финансирует часть оборудования системы, а потому рассчитывает на её полноценную работу.