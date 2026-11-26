"Мы – суверенные государства": Пашинян заявил о намерении выгнать российский контингент с территории Армении

Позапрошлом году представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц", в прошлом году российские пограничники перестали нести службу на границах Армении с Ираном и Турцией. А уже в следующем году работа российской пограничной службы в Армении будет полностью прекращена.

Такой анонс, не уточнив точную дату, сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. И хотя, по его словам, Ереван должен "сохранить дружеские отношения" с Москвой, Армения не должна забывать, что она суверенное государство.

Возьмем ответственность на себя

В контексте отношений Армении с Россией "я говорил бы не об уступках, а о решениях", подчеркнул Пашинян.

"Мы благодарны пограничникам РФ за то, что за это время они стояли на границах Армении. Но считаю, что настало время, чтобы в ближайшие годы мы полностью взяли на себя ответственность за наши границы", – сказал он.

По его словам, нынешнее правительство Армении "должно" не наносить ущерба отношениям с РФ, "как и она нам".

"Другое дело, что мы – суверенные государства, наш суверенитет и независимость важны, как важны и самостоятельность и независимость при разработке политики", – пояснил Пашинян.

Вступление в ЕС

Как известно, в Кремле недовольны нынешним курсом Еревана на евроинтеграцию. Так или иначе, премьер Армении считает невозможной отмену закона о вступлении Армении в Евросоюз.

"Я считаю отмену этого закона невозможной по нескольким причинам. Во-первых, закон принят в рамках гражданской инициативы, то есть это не решение, принятое правительством или узким политическим кругом. Во-вторых, прошли выборы, на которых этот закон и дискуссия вокруг него присутствовали, и граждане Армении в большинстве своем проголосовали в пользу этого закона", – сказал Пашинян.

Отношения должны остаться дружескими

Одновременно он считает, что диаметрально противоположные желания Кремля и армянского народа относительно Европы – "не та ситуация, в которой невозможно найти решение".

"Повторяю: у нас не было, нет и не будет желания, намерения или цели навредить России. Того же мы ожидаем от России. Мы уважаем ее суверенитет и интересы, но при всем уважении свои суверенитет и интересы уважаем больше. Поэтому здесь мы должны найти решение", – подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что позиция Армении и в этой ситуации, и в любом другом случае "остается дружественной".

"Мы не собираемся спорить с Россией, у нас нет такого намерения. Мы просто будем вести диалог по-дружески, по-братски, и этот диалог будет продолжаться", – пообещал Пашинян.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в начале текущей недели правительство Армении представило проект новой конституции страны. По словам Пашиняна, после ее принятия Армения подпишет и ратифицирует мирное соглашение с Азербайджаном, а также сможет обеспечить длительный мир между государствами.

Еще в начале ноября стало известно, что Армения планирует подать заявку на вступление в ЕС. Это произойдет в 2027 или 2028 году. Как заявил Пашинян, правительство уже начало процесс, который должен привести страну к окончательному решению по вопросу европейской интеграции.