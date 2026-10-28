"Мы должны действовать быстрее": командующий армией Нидерландов призвал готовиться к войне будущего
Генерал Онно Айхельсхайм, на...
Источник: Укринформ
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Начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Айхельсхайм призвал военных, ученых и практиков активнее сотрудничать, чтобы подготовиться к будущим войнам. Он также подчеркнул, что технологическое развитие не должно подменять критическое мышление и личную ответственность.
Об этом он заявил на конференции Future of War ("Будущее войны"), которая проходит на территории военно-морского комплекса в Амстердаме. Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, генерал призвал участников помогать Министерству обороны понимать новые вызовы и превращать научные знания в практические решения.
Скорость и ответственность
"Я призываю вас сотрудничать с Министерством обороны, чтобы помочь нам понять вызовы, которые стоят перед нами", – заявил Айхельсхайм.
Он отметил, что научные разработки должны приносить практическую пользу и доходить до тех, кто больше всего в них нуждается. Для этого, по его словам, военным и исследователям необходимо теснее взаимодействовать.
"Наша задача – быстрее учиться, быстрее внедрять инновации и быстрее действовать", – подчеркнул генерал.
В то же время он предостерег от чрезмерной зависимости от технологий. По мнению Айхельсхайма, скорость принятия решений не должна мешать критической оценке ситуации, а новые технологии не могут служить оправданием отказа от ответственности.
Технологии будущей войны
Генерал отметил, что точно предсказать характер будущих войн невозможно. Однако к ним можно подготовиться технологически, интеллектуально и морально.
"Мы должны действовать быстрее, не переставая мыслить самостоятельно", – подчеркнул Айхельсхайм.
Конференция Future of War посвящена изменениям в ведении войны, развитию новых технологий и геополитическим вызовам. Среди основных тем мероприятия:
- применение искусственного интеллекта в военной сфере;
- использование космических технологий;
- когнитивная война;
- европейское сдерживание;
- роль сил специального назначения;
- военное лидерство и принятие обоснованных решений.
Особое внимание участники уделяют военной ответственности и тому, как технологические изменения повлияют на вооруженные силы, научное сообщество и общество в целом.
Мероприятие объединяет военных руководителей, ученых и практиков для обмена знаниями и обсуждения будущего ведения боевых действий.
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