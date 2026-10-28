"Мы должны действовать быстрее": командующий армией Нидерландов призвал готовиться к войне будущего

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Нидерландов Онно Айхельсхайм призвал военных, ученых и практиков активнее сотрудничать, чтобы подготовиться к будущим войнам. Он также подчеркнул, что технологическое развитие не должно подменять критическое мышление и личную ответственность.

Об этом он заявил на конференции Future of War ("Будущее войны"), которая проходит на территории военно-морского комплекса в Амстердаме. Как сообщает корреспондент Укринформа в Гааге, генерал призвал участников помогать Министерству обороны понимать новые вызовы и превращать научные знания в практические решения.

Скорость и ответственность

"Я призываю вас сотрудничать с Министерством обороны, чтобы помочь нам понять вызовы, которые стоят перед нами", – заявил Айхельсхайм.

Он отметил, что научные разработки должны приносить практическую пользу и доходить до тех, кто больше всего в них нуждается. Для этого, по его словам, военным и исследователям необходимо теснее взаимодействовать.

"Наша задача – быстрее учиться, быстрее внедрять инновации и быстрее действовать", – подчеркнул генерал.

В то же время он предостерег от чрезмерной зависимости от технологий. По мнению Айхельсхайма, скорость принятия решений не должна мешать критической оценке ситуации, а новые технологии не могут служить оправданием отказа от ответственности.

Технологии будущей войны

Генерал отметил, что точно предсказать характер будущих войн невозможно. Однако к ним можно подготовиться технологически, интеллектуально и морально.

"Мы должны действовать быстрее, не переставая мыслить самостоятельно", – подчеркнул Айхельсхайм.

Конференция Future of War посвящена изменениям в ведении войны, развитию новых технологий и геополитическим вызовам. Среди основных тем мероприятия:

применение искусственного интеллекта в военной сфере;

использование космических технологий;

когнитивная война;

европейское сдерживание;

роль сил специального назначения;

военное лидерство и принятие обоснованных решений.

Особое внимание участники уделяют военной ответственности и тому, как технологические изменения повлияют на вооруженные силы, научное сообщество и общество в целом.

Мероприятие объединяет военных руководителей, ученых и практиков для обмена знаниями и обсуждения будущего ведения боевых действий.

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