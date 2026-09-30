"Мы готовы покрыть расходы": в Литве сделали заявление о постоянном присутствии войск США на своей территории

Власти Литвы подтвердили готовность взять на себя финансовое обеспечение постоянного дислоцирования американского контингента. Премьер-министром Литвы Миндаугас Синкявичюс отметил, что уже провел переговоры с Джоном Коулом, посланником президента Дональда Трампа в соседней Беларуси.

Также глава правительства выразил благодарность администрации Трампа за отправку в Литву очередной ротации, в рамках которой прибыло до 1000 американских военнослужащих. Об этом сообщает Bloomberg.

Ротация контингента и гарантии безопасности

По его словам, это решение о ротации американских военных положило конец трехмесячной неопределенности относительно военного присутствия Вашингтона в балтийском регионе и позволило стране "чувствовать себя в большей безопасности" на фоне империалистических амбиций России.

Усиление мер безопасности происходит на фоне того, что последствия полномасштабной войны в Украине все чаще затрагивают восточный фланг НАТО. В частности, истребители альянса недавно сбили российский беспилотник, вошедший в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что дроны становятся "обычным делом", а Россия ведет себя все более безрассудно. При этом Синкевичюс уточнил, что литовская разведка не фиксирует прямого роста риска масштабной военной операции против стран Балтии, однако власти действуют по принципу "лучше перестраховаться".

Рекордный оборонный бюджет и ядерный зонтик НАТО

Для укрепления собственной обороноспособности Литва пошла на рекордное увеличение военных расходов. В текущем году правительство выделяет на оборону 5,38% ВВП, что существенно превышает целевой показатель НАТО, а в 2027 году планирует удерживать эти расходы на уровне не менее 5%.

Кроме того, Вильнюс рассматривает возможность внесения поправок в конституционные ограничения, касающиеся ядерного оружия, чтобы в полной мере воспользоваться "ядерным зонтиком" союзников. Синкевичюс подчеркнул, что этот шаг не является эскалацией и предназначен прежде всего для обеспечения транзита ядерного оружия членов НАТО через территорию Литвы.

Литва готова приймати американські війська Источник: Google Maps

Напомним, сейм Литвы поддержал поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Для окончательного принятия поправке предстоит пройти еще два голосования.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня стало известно, что Литва начала переговоры с США о размещении американского ядерного оружия на своей территории. Чтобы это стало возможным, Вильнюс выразил готовность пересмотреть Конституцию, которая запрещала оружие массового уничтожения в пределах границ страны.