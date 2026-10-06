"Возможно, это серьезнее, чем мы думали": Рубио заявил, что Россия обязана поделиться с миром информацией о заражении чумой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона пока нет достаточной информации, чтобы делать выводы о характере случаев заражения чумой в России. В то же время он призвал Москву предоставить миру больше информации и не исключил, что ситуация может оказаться более серьезной, чем сообщалось изначально.

Об этом Рубио заявил во время общения с журналистами в Рейкьявике. Трансляцию мероприятия опубликовал YouTube-канал DWS News.

На данный момент было бы безответственно спекулировать на тему того, что именно стало причиной заражения и может ли речь идти о намеренно модифицированном штамме возбудителя. Он отметил, что для оценки ситуации необходимо получить больше достоверной информации.

"Возможно, там ничего нет. Возможно, это серьезнее, чем мы думали. Мы не знаем", — сказал госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что у Соединенных Штатов уже есть соответствующие меры на случай, если ситуация окажется более серьезной, чем предполагалось ранее. За развитием событий следят не только американские, но и международные структуры.

Он также подчеркнул, что решения о дальнейших действиях будут приниматься на основе информации, которую США будут получать от России и других источников.

"Мы следим за этим очень внимательно, каждый час", — заявил Рубио.

Он призвал Москву проявить прозрачность и поделиться с международным сообществом всей доступной информацией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты готовы помочь России после случая легочной чумы в Иркутской области. Это заявление прозвучало на фоне того, что российские власти и Минздрав РФ до сих пор не признали факт смерти человека от этой болезни, озвучив диагноз "пневмония неизвестной этиологии".

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