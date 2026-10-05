"Москва навязывает нам это противостояние": глава немецкой разведки предупредил о риске прямого конфликта с РФ

Германия рискует быть втянутой в вооруженный конфликт с Россией на фоне усиления российской "теневой войны" против европейских демократий. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что конфронтация с Россией приобрела новый, более опасный характер.

По его словам, угроза нападений на цели в Германии остается реальной, а операции российских спецслужб становятся все более агрессивными. В то же время Йегер отметил, что пока нет признаков скорого крупномасштабного нападения России на территорию НАТО, об этом сообщает Reuters.

Россия усиливает "теневую войну"

Йегер заявил о новом уровне противостояния с Россией во время ежегодных публичных слушаний руководителей разведывательных служб в парламенте.

"Конфронтация с Россией приобрела новый, более опасный характер", — заявил глава BND.

По его словам, Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Среди примеров он назвал попытку нападения в Лейпциге, отметив, что угроза атак на цели в Германии остается реальной и неизбежной.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что Россия проводит гибридную кампанию, сочетающую атаки с использованием беспилотников и кибератаки. Также Россию обвинили в попытке атаки с помощью беспилотника на аэропорт Лейпцига в августе.

Йегер предупредил о возможных действиях России

По словам главы немецкой разведки, Москва готова применить силу для достижения своих целей, а операции российских спецслужб в Германии и против Германии становятся "все более агрессивными".

"Россия проверяет нас на прочность и внимательно следит за тем, как мы справляемся с этой ситуацией. С точки зрения кремлевского руководства любой признак нерешительности побуждает их еще больше усилить давление на Германию", — сказал Йегер.

Он также заявил, что Россия может прибегать к малоинтенсивным военным действиям, особенно в странах Балтии.

В то же время Йегер подчеркнул, что на данный момент нет никаких признаков скорого крупномасштабного нападения России на территорию НАТО.

Германию призвали готовиться к новым вмешательствам

Йегер заявил, что Германия должна подготовиться к новым вмешательствам и попыткам запугивания, в частности к угрозам ядерного нападения.

"Москва делает ставку на нашу слабость, — добавил он. — Мы должны противостоять этому".

По словам главы BND, Москва пытается заставить Германию, которая является крупнейшим донором Украины, прекратить поддержку Киева.

"Россия полна решимости поставить Украину на колени этой зимой, — сказал он. — Нам следует ожидать российских атак такой жестокости и беспрецедентности, каких мы еще не видели".

Немецкие спецслужбы могут получить новые полномочия

В случае принятия парламентом нового законодательства немецкие спецслужбы получат новые полномочия для проведения активных операций по предотвращению нападений.

Созданные после Второй мировой войны, когда воспоминания о нацистском режиме были еще свежи, немецкие вооруженные силы традиционно имели больше ограничений, чем вооруженные силы союзников, в частности Франции, Великобритании или США.

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