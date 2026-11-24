Молдова и Румыния хотят перезапустить судоходство по Пруту при участии Украины

Правительство Молдовы предложило Румынии поэтапно восстановить судоходство по реке Прут. Реализация этого проекта должна укрепить транспортные связи между этими двумя странами и Украиной и, соответственно, расширить возможности грузоперевозок и торговли. Инициатива предусматривает не только развитие речного транспорта, но и "более эффективное управление водными ресурсами" и "расширение систем орошения".

Стратегический проект гидротехнического обустройства и развития судоходства на Пруте Молдова представила на конференции в румынском городе Яссы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Молдовы.

О чем речь

Прут – река в юго-восточной Европе, левый приток Дуная в бассейне Черного моря. Берет начало из источника на склоне украинской Говерлы, впадает в Дунай возле села Джурджулешты в Молдове. Прут – судоходен только от молдавского Леово. На реке есть водохранилище Костешты-Стынка и ГЭС.

В молдавском ведомстве отмечают, что восстановление судоходства по Пруту откроет "новые возможности для фермеров и бизнеса" и "будет способствовать укреплению связей между общинами и европейской интеграции региона".

Бассейн Прута. Источник: Wikipedia

В чем заключается проект

На первом этапе Молдова предлагает провести совместные гидрографические исследования, оценить экономический потенциал грузоперевозок и влияние проекта на окружающую среду.

Уже следующим шагом предлагается обустроить пилотный судоходный участок в нижнем течении Прута с прямым выходом к молдавскому порту Джурджулешты и румынскому Галацу.

Это позволит странам отработать механизмы совместного финансирования и содержания фарватера перед дальнейшим расширением судоходной инфраструктуры вверх по течению.

В долгосрочной перспективе проект предусматривает обустройство около 500 км судоходного пути и его интеграцию в будущий речной транспортный коридор, который соединит Балтийское и Черное моря.

Молдова предложила Румынии в... Источник: правительство Молдовы Развернуть

Отношения Молдовы и Румынии

Как сообщал OBOZ.UA, Палата депутатов Румынии одобрила законопроект об объединении Румынии и Республики Молдова. Законодательную инициативу внесла в парламент партия SOS România. Этот законопроект уполномочивает правительство Румынии незамедлительно начать переговоры о завершении процесса объединения с властями Кишинева.

Тема возможного объединения Румынии и Молдовы неоднократно поднималась на высшем политическом уровне. Президент Румынии Никушор Дан заявлял, что поддерживает идею воссоединения двух государств, однако подчеркивал: такой шаг возможен лишь при наличии политической воли с обеих сторон.

В свою очередь, президент Молдовы Майя Санду также заявляла, что поддержала бы объединение с Румынией на референдуме, однако признавала, что сейчас большинство граждан ее страны не поддерживает такую идею. По словам главы государства, более реалистичной целью для Кишинева остается вступление в Европейский союз.