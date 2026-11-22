"Мой друг": Трамп снова опозорился из-за любви к Путину. Фото

Уже несколько суток подряд президент США Дональд Трамп публикует фотографии с саммита в Шэньчжэне – в том числе и с провокационными комментариями. В частности, после резкой критики за то, что он назвал в Китае российского диктатора Владимира Путина своим другом, Трамп запостил фото с военным преступником – и снова подчеркнул свою дружбу с ним.

"Друзьями", по версии Трампа, являются также он и глава Китая Си Цзиньпин, а трехсторонний саммит США, КНР и РФ он сравнил со встречей лидеров США, Великобритании и СССР в Ялте в 1945-м. Соответствующие публикации появились в аккаунте американского президента в его же соцсети Truth Social.

Трамп снова демонстративно назвал Путина своим другом

Вечером 21 ноября Трамп выложил в Truth Social очередную фотографию с Путиным.

На фото он жмет российскому диктатору руку и что-то говорит ему на ухо, а тот в ответ улыбается.

"My Friend ("Мой друг". – Ред.)", – гласит надпись над фото, сделанная большими буквами.

Трамп снова назвал Путина своим другом. Источник: скриншот публикации

Так же – своим другом – он назвал Путина во время их встречи в китайском Шэньчжэне 19 ноября. И мнение Трампа о главе РФ, похоже, не смогли изменить ни резкая критика со стороны американских СМИ, политиков и европейских союзников, ни то, сколько украинцев убил или покалечил его "друг" за последние двое суток, ни российские ракеты и дроны, взрывавшиеся 20 ноября в стране НАТО – Польше.

"Парад тщеславия" имени Трампа

За последние дни в аккаунте президента США было опубликовано огромное количество фотографий из Китая. Большинство – без каких-либо комментариев. Те же комментарии, которые Трамп все-таки оставил, указывают на то, что он искаженно воспринимает реальность и гордится трехсторонней встречей, не имевшей никаких весомых результатов.

Так, в друзья Трамп записал также председателя КНР Си Цзиньпина.

"Друзья", – подписал он фотографию, на которой Си ждет, пока его американский коллега спустится по трапу самолета.

Скриншот публикации

Еще одним постом Трамп, очевидно, попытался унизить своего предшественника, президента-демократа Барака Обаму.

Свое фото с Си на красной дорожке в Китае Трамп сравнил со снимком с визита Обамы в Японию в 2009 году. Тогда, приветствуя императора страны Акихито и императрицу Митико, американский президент пожал монарху руку и одновременно низко поклонился. Это вызвало резкую критику со стороны американских консерваторов, тогда как в администрации Обамы этот жест объясняли уважением к японским традициям и местному протоколу.

Трампу, судя по всему, такие тонкости неизвестны, поэтому на фото, по его мнению, запечатлены "унижение" Обамы и его собственный "триумф".

Скриншот поста

Также Трамп сыграл на руку кремлевской пропаганде, сравнив трехстороннюю встречу в Китае с Ялтинской конференцией лидеров стран-победительниц нацизма – США, Великобритании и СССР и записав в "сверхдержавы" наряду с США и Китаем еще и экономического карлика – Россию. Ту самую, которая в 2022 году ярко доказала не только исключительную кровожадность и агрессивность, но и свою военную несостоятельность и отсталость.

Скриншот поста.

Как рассказывал OBOZ.UA, после встречи в Китае Трамп назвал Путина другом и похвастался "прекрасными отношениями".

Зеленский в ответ напомнил, что российский диктатор – убийца, а подобные "титулы" из уст главы США лишь укрепляют уверенность Путина в собственной безнаказанности и вседозволенности. Что он, в конце концов, и продемонстрировал, устроив массированную комбинированную атаку на Украину с многочисленными жертвами уже на следующий день после Китая.