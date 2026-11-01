Имеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала

Конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши используют пророссийские силы. Они поддерживают политиков и организации, которые стремятся ослабить польскую демократию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Так глава польского правительства прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала, в который оказались вовлечены полиция, представители власти и оппозиции. Он обвинил президента Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость" в блокировании изменений, связанных с работой трибунала.

Что сказал Туск

По его словам, в Польше уже много лет действуют политики и организации, которые стремятся разрушить демократию и верховенство права. Эти силы получают соответствующую поддержку за рубежом, и в первую очередь – из России.

"Сегодня в этом конфликте пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Более того – они уже дождались публичных комплиментов от главного идеолога Кремля. Дмитрий Медведев, бывший президент России, заявил, что в Польше произошел государственный переворот, и "либералы Туска, защищенные Брюсселем, подавляют консерваторов из "Право и справедливость". Теперь все понятно", – заявил Дональд Туск.

Премьер обвинил президента Польши Кароля Навроцкого и партию "Право и справедливость" в блокировании изменений, связанных с работой Конституционного трибунала.

Польша не должна уступать независимость своей демократии и принципы верховенства права, за которые страна долго боролась, подчеркнул Дональд Туск.

Пост Туска в сети. Источник: скриншот

Что сказал Моравецкий

Ранее бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительству Дональда Туска следует выразить вотум недоверия – якобы из-за конфликта вокруг Конституционного трибунала в Польше.

Моравецкий признал, что Конституционному трибуналу необходима перезагрузка. В то же время он выступает за то, чтобы власть получил новый технический кабинет во главе с бывшим председателем Сейма, пока в стране осенью 2027 года не состоятся очередные парламентские выборы.

Его политическая сила уже "подала предложение о выражении недоверия правительству Туска".

Конфликт вокруг суда

На фоне противостояния между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким 30 октября в Польше вспыхнул конфликт вокруг Конституционного трибунала. Его председателя Богдана Свенчковского и заместителя председателя Бартломея Соханского, парализовавших работу суда, отстранили. Полиция оцепила здание и не пропускала Свенчковского внутрь. Вокруг собрались сторонники и представители правоконсервативной пропрезидентской партии "Право и справедливость" в знак протеста против этого решения.

Сам президент Навроцкий срочно прервал свою поездку в Сенегал, вернулся в Варшаву и лично прибыл в Конституционный трибунал. Он назвал новый временный состав ведомства "узурпаторами".

На фоне политической ситуации в стране об отставке объявили два польских посла – в Китае и Румынии.