Мать пятерых детей: как выглядит жена Орбана, которого США продвигают в генсеки ООН, и чем она занимается. Фото

Анико Леваи более 40 лет состоит в браке с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, однако остается преимущественно вне поля зрения общественности. Она получила юридическое образование, участвует в благотворительных инициативах и воспитывает пятерых детей, а ее история отношений с будущим венгерским политиком началась еще в университете.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает Орбана в качестве возможного кандидата на пост генерального секретаря ООН. Информацию собрал OBOZ.UA.

Что известно об Анико Леваи

Анико Леваи родилась 15 августа 1963 года в венгерском городе Сольнок. По профессии она юрист, также занимается предпринимательской деятельностью. С будущим мужем Виктором Орбаном она познакомилась во время учебы на юридическом факультете Будапештского университета.

Пара поженилась в 1986 году. Через десять лет, в 1996-м, супруги провели церковную церемонию венчания. Таким образом, их отношения длятся уже около четырех десятилетий.

Виктор Орбан и Анико Леваи п... Источник: Facebook. Развернуть

В семье Орбана и Леваи пятеро детей – четыре дочери и сын. Они родились в период с 1989-го по 2004 год.

Несмотря на многолетнее присутствие мужа в политике, Анико Леваи не стремится к такой же публичности. Она реже появляется в информационном пространстве, чем ее муж, и преимущественно сосредоточена на собственной профессиональной и общественной деятельности.

Карьера и благотворительность жены Орбана

Анико Леваи – одна из основательниц Международной службы спасения детей, организации, которая занимается вопросами защиты детства. Кроме того, она выполняет обязанности посла доброй воли Венгерской экуменической благотворительной организации.

Виктор Орбан и Анико Леваи.

С 2010 года Леваи также входит в редакционную коллегию венгерского гастрономического журнала Magyar Konyha. Это издание посвящено национальной кухне и кулинарной культуре Венгрии.

Виктор Орбан и Анико Леваи.

Ее благотворительная деятельность охватывает и международные инициативы. В частности, в 2015 году жена Орбана посетила Закарпатье, где проживает значительная венгерская община, и приняла участие в открытии представительства венгерского гуманитарного фонда.

Анико Леваи.

По данным венгерского издания Befolyás-barométer, в рейтинге самых влиятельных людей Венгрии за 2025 год Анико Леваи заняла 17-е место.

Вероисповедание жены Орбана

Анико Леваи и Виктор Орбан принадлежат к разным христианским конфессиям. Она католичка, тогда как венгерский политик вырос в протестантской семье и связан с реформатской церковью кальвинистской традиции.

Несмотря на религиозные различия, супруги сохраняют брак на протяжении десятилетий. Их дети воспитывались в католических традициях.

Почему Орбана хотят видеть во главе ООН

На фоне интереса к личной жизни семьи Орбана международные СМИ сообщили о возможных планах администрации Дональда Трампа относительно политического будущего венгерского политика.

Виктор Орбан и Анико Леваи.

По данным The Wall Street Journal, американские чиновники обсуждали возможность выдвижения Орбана на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Такую идею предварительно могли обсуждать также с представителями России и Китая.

В то же время окончательного решения о выдвижении кандидатуры Орбана не приняли. Сам политик не подтвердил, что согласился участвовать в возможной гонке.

Среди причин симпатии части американских консерваторов к Орбану издание называет его позиции по вопросам миграции, деятельности либеральных общественных организаций и судебной системы. В то же время его политика в отношении России и конфликты с Европейским Союзом вызывают серьезную критику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил венгерское правительство в поддержке Украины и противостоянии России. Страна якобы отказалась от нейтралитета и встала на сторону Киева в войне против Москвы.