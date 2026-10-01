Маск после громких скандалов вернется в команду Трампа: стало известно, чем он будет заниматься

Генеральный директор SpaceX Илон Маск вернется к консультативной работе с администрацией президента США Дональда Трампа. Вместе с основателем Anduril Industries Палмером Лаки и бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем он станет одним из руководителей нового проекта Пентагона по исследованию войн будущего и разработке новейшего вооружения.

Об этом сообщает AXIOS. Министр обороны США Пит Хегсет объявил о запуске Project Meridian во время выступления на базе Корпуса морской пехоты США в Квантико, штат Вирджиния. Для Маска это станет первой официальной должностью в администрации Трампа после их публичного конфликта в 2025 году.

Чем будет заниматься Маск в Пентагоне

По словам Хегсета, Project Meridian должен исследовать поля сражений будущего и определить, какие виды вооружения и технологий понадобятся военным для работы в новых условиях.

Как заявил соруководитель проекта Палмер Лаки, группа будет анализировать угрозы и войны, к которым США должны быть готовы в 2030, 2050 и даже 2100 годах.

Проект не предусматривает подготовки новых политических документов. Вместо этого его участники должны определить ключевые сферы, которые необходимо освоить, и технологические возможности, которые нужно развивать.

Над инициативой также будет работать главный технологический директор Пентагона Эмиль Майкл. Первая встреча руководителей состоялась 30 сентября, а окончательный отчет – который будет состоять из открытой и засекреченной частей – ожидается через 120 дней.

Примечательно, что компании Маска (SpaceX) и Лаки (Anduril Industries) уже имеют многомиллиардные контракты с Министерством обороны США: SpaceX обеспечивает ключевые запуски спутников в сферах национальной безопасности, а Anduril поставляет Пентагону системы радиоэлектронной борьбы, перехватчики, ракетные двигатели и автономные военные дроны.

Что предшествовало возвращению Маска

Напомним, в 2025 году между Трампом и Маском разгорелся публичный конфликт после того, как предприниматель покинул пост в администрации президента США. Бизнесмен резко раскритиковал бюджетный законопроект Трампа, известный как "Великий прекрасный закон", из-за роста государственных расходов и даже угрожал создать собственную политическую партию и финансировать оппонентов республиканцев на праймериз 2026 года.

В ответ Трамп пригрозил отменить субсидии для компаний Маска, заявив, что без государственной поддержки бизнесмену "придется вернуться в Южную Африку". Однако впоследствии стороны уладили разногласия и возобновили контакты, а привлечение Маска к Project Meridian стало первой официальной ролью миллиардера в работе с администрацией после конфликта.

Напомним, на фоне спора между Трампом и Маском NASA и Пентагон искали альтернативы SpaceX. Американские чиновники обращались к другим космическим компаниям, чтобы уменьшить зависимость правительства США от компании Маска.

Как писал OBOZ.UA, центральную роль в примирении Дональда Трампа и Илона Маска сыграл вице-президент США Джей Ди Венс. Он поддерживал постоянную связь с бизнесменом, а к налаживанию отношений также присоединилась глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлз.