Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию и возглавила рейтинг во Франции: что это означает для Украины

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в воскресенье официально начала президентскую кампанию. Во время выступления в Орлеане она заявила о необходимости восстановить порядок и национальную уверенность на фоне экономических, социальных проблем и вопросов безопасности во Франции.

Об этом говорится в материале Reuters. Агентство также сообщает, что опрос, опубликованный в воскресенье, отдает Ле Пен первое место среди потенциальных кандидатов на президентских выборах в следующем году.

Ее поддержка составляет от 32% до 33,5%, тогда как лидер ультралевой политической силы Жан-Люк Меланшон набирает 17%.

На фоне протестов

Начало кампании проходит в период серьезной политической напряженности во Франции. На прошлой неделе массовые протесты из-за стоимости жизни и неравенства сопровождались мародерством и вандализмом. Ле Пен использовала эти события, чтобы подчеркнуть необходимость более жесткой политики в сфере безопасности.

Лидер французских ультраправ... Источник: REUTERS/Stephanie Lecocq Развернуть

Свое первое предвыборное выступление она провела в Орлеане. Город связан с историей Жанны д'Арк, которую французские националисты считают символом патриотизма и национального суверенитета.

"Мы живем не во время конца света, а во время конца одного мира – их мира", – заявила Ле Пен, говоря о своих политических оппонентах.

Политик построила выступление вокруг идеи национального возрождения. По ее словам, Франция переживает период потрясений, но может выйти из него сильнее, если выберет курс на безопасность, благосостояние и обновление.

Что обещает Ле Пен

В случае прихода к власти политик обещает ввести более жесткую миграционную политику. Среди ее предложений – восстановление пограничного контроля, автоматическая высылка иностранцев, осужденных за преступления, а также борьба с организованными преступными группировками и наркоторговлей.

Лидер французских ультраправ... Источник: REUTERS/Stephanie Lecocq Развернуть

В экономической сфере Ле Пен выступает за сдерживание государственных расходов, снижение налогов для бизнеса и сокращение бюрократии. Она также обещает поддерживать промышленность, инновации и развитие искусственного интеллекта. В то же время политик отвергает дальнейшее повышение пенсионного возраста.

Особое внимание Ле Пен уделила отношениям с Европейским Союзом. Она не призывала к выходу Франции из ЕС, однако заявила о намерении ограничить влияние Брюсселя, вернуть стране больше контроля над границами и законодательством и ставить французские интересы на первое место.

Также она выступила против участия страны в зарубежных войнах.

Политические риски

У кампании Ле Пен есть и юридический аспект. Политика осудили за растрату средств Европейского парламента, однако она обжалует приговор. Из-за этого дела ей, возможно, придется вести кампанию с электронным браслетом.

Лидер французских ультраправ... Источник: REUTERS/Stephanie Lecocq Развернуть

Съезд партии "Национальное объединение" также должен был продемонстрировать единство ее руководства. Жордан Барделла был переизбран председателем партии и представлен как кандидат Ле Пен на пост премьер-министра.

В то же время его выступление прервали активисты еврейского студенческого союза. Инцидент привлек внимание к обвинениям в том, что в молодости Барделла делал антисемитские высказывания. Сам политик отрицает эти обвинения.

Ле Пен возглавляет политическую силу, которую унаследовала от отца Жана-Мари Ле Пена в 2011 году. С тех пор она пытается изменить ее имидж и привлечь более широкий круг избирателей, не ограничиваясь традиционной поддержкой противников миграции.

Что известно о рейтинге

Согласно опросу, опубликованному в воскресенье, Ле Пен может получить 32–33,5% голосов. Ее ближайший конкурент среди названных в материале политиков, Жан-Люк Меланшон, набирает 17%.

Опросы также свидетельствуют, что в случае выхода во второй тур Ле Пен могла бы уверенно победить Меланшона. Голосование ожидается в начале мая, однако приведенные результаты отражают нынешние настроения избирателей, а не окончательный результат выборов.

Для Украины важны заявления Ле Пен о приоритете национальных интересов Франции и отказе от зарубежных войн. В то же время в выступлении не прозвучало конкретных заявлений политика о будущей военной или финансовой помощи Украине. Поэтому по этим данным невозможно определить непосредственные последствия ее предвыборных обещаний для Киева.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Эмануэль Макрон ответил Ле Пен на заявления о прекращении помощи Украине.