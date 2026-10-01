Литва вводит новое ограничение для граждан России и Беларуси: что запретили иметь

Правительство Литвы одобрило законопроект, запрещающий гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость вблизи стратегических объектов страны. Новые ограничения будут действовать даже для тех, кто имеет вид на жительство

Об этом сообщает LRT. Документ еще должен рассмотреть литовский Сейм. Если парламент поддержит изменения, они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Что изменится

Предлагаемые правила коснутся недвижимости, расположенной вблизи объектов, в частности военных полигонов, важных для национальной безопасности. Наличие вида на жительство больше не будет давать права приобретать такую недвижимость гражданам РФ и Беларуси.

Кроме того, документ предусматривает запрет на покупку любой недвижимости для граждан Беларуси, не имеющих вида на жительство в Литве. Для россиян без вида на жительство аналогичное ограничение ввели ранее.

При этом запрет не будет распространяться на недвижимость, полученную по наследству.

Подобные ограничения на приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси уже действуют в Латвии и Финляндии. В то же время в Эстонии планируют ввести аналогичный запрет.

Прапор Литви. Ілюстративне фото. Источник: Pexels

Литва и Латвия вводят ограничения для РФ и Беларуси

Напомним, в августе 2026 года в Литве предложили ограничить время транзита граждан России через территорию страны шестью часами. Соответствующий законопроект зарегистрировал депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

Согласно предложению, для контроля за соблюдением ограничения планируется использовать систему автоматического распознавания номерных знаков. Если поправки одобрит Сейм, они должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, в Латвии запретили вещание "Радио Беларусь" на территории страны. Решение касается всех способов вещания, в том числе через интернет, а причиной стали распространение радиостанцией российских нарративов о войне против Украины и поддержка режима Александра Лукашенко.