Ливия вызвала своего посла в Украине: заявляют о нарушении суверенитета

В воскресенье, 29 ноября, Ливия вызвала своего посла в Украине Усаму Мохаммеда аль-Абеда Абу аль-Касима для консультаций из-за украинской атаки на город Бенгази. В Триполи заявили о нарушении суверенитета страны и угрозе ее безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ливии. Отмечается, что встречу с дипломатом провел исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества страны ат-Тахер аль-Баур.

Что заявили в МИД Ливии

Встреча состоялась в штаб-квартире внешнеполитического ведомства Ливии с участием директора департамента европейских дел Абу Бакра ат-Тавиля.

Во время разговора аль-Баур выразил категорическое неприятие действий, которые ливийская сторона приписывает украинским военным. По его словам, они якобы противоречат международному праву, международным конвенциям и нормам.

Глава МИД Ливии также заявил, что такие действия подрывают безопасность и стабильность Ливии и негативно сказываются на двусторонних отношениях с Украиной.

Что известно о результатах встречи

Со своей стороны посол проинформировал руководителя внешнеполитического ведомства о ситуации в ливийской дипломатической миссии в Киеве. Стороны также обсудили положение граждан Ливии, находящихся в Украине в условиях войны.

В то же время в сообщении МИД Ливии не привели доказательств причастности Украины к атаке на Бенгази и не раскрыли подробностей самого инцидента.

Как Украина и Ливия отреагировали на удары по российским судам

Напомним, 23 ноября в Ливии отреагировали на украинские удары по российским кораблям в Бенгази. Заместитель главы Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины фактическим "объявлением войны" и заявил о намерении обратиться в Международный суд ООН.

Кроме того, ливийская сторона направила официальную жалобу в ООН с призывом провести международное расследование инцидентов. В то же время в МИД Ливии подчеркнули, что использование портов страны иностранными военными также представляет угрозу ее национальной безопасности и может привести к втягиванию государства в международные конфликты.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Ливии после ударов по российским военным кораблям в ливийских водах. Глава государства подчеркнул, что суда РФ, перевозящие вооружение, являются законными военными целями для Украины. В то же время Зеленский заверил, что Киев уважает суверенитет Ливии, а атаки не были направлены против ливийского народа или портов страны.