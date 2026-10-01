Латвия готова разместить на своей территории ядерное оружие: президент назвал условие

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал сообщения о том, что Великобритания предложила ядерную защиту странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF). По его словам, Рига готова к размещению на территории государства ядерного оружия, если НАТО примет коллективное решение и возникнет такая необходимость.

Об этом Ринкевичс заявил 30 сентября на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом, передает Delfi. Президент напомнил, что Конституция Латвии не содержит запрет на размещение ядерного оружия – в отличие от основного закона в Литве, которая сейчас исключает такой запрет из своей Конституции.

"В наших законах нет юридических препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии", – сказал глава государства.

В 2003 году, когда Латвия готовилась вступить в НАТО, каждая страна-участница заверила, что у нее не будет никаких ограничений для реализации полного механизма коллективной безопасности Альянса, включая участие в системе ядерного сдерживания.

"Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие", – заявил Ринкевичс.

В то же время он подчеркнул, что сейчас никаких конкретных переговоров о размещении ядерного оружия в Латвии не ведется.

Ринкевичс отметил, что при отсутствии фактора ядерного сдерживания в Европе уже давно разгорелось бы несколько конвенциональных войн. Применение ядерного оружия – самая крайняя мера, но оно удерживает агрессора от непредсказуемых или масштабных действий, считает политик.

Предложение Британии

Великобритания в рамках более широкого сотрудничества в области обороны предложила девяти европейским странам свой "ядерный зонтик". Речь идет о Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии и Швеции.

О британской инициативе стало известно во время визита в Финляндию первого морского лорда и начальника штаба ВМС Великобритании адмирала сэра Гвина Дженкинса. В Хельсинки он провел встречу с главой парламентского комитета по вопросам обороны Хейкки Аутто.

Окончательное решение по соглашению стран, входящих в Объединенные экспедиционные силы (JEF), может быть принято во время встречи в Осло в ноябре.

"Ядерный зонтик" предусматривает гарантии безопасности со стороны государства, обладающего ядерным оружием, для союзника, не имеющего собственного ядерного арсенала. По словам Хейкки Аутто, Лондон демонстрирует готовность углублять сотрудничество в рамках JEF, что открывает дополнительные возможности для взаимодействия в сфере обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Сейм Литвы поддержал поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Для окончательного принятия поправка должна пройти еще два голосования.

Первый окончательный этап голосования по принятию поправки запланирован на 6 октября, а финальное голосование – на 12 января 2027 года. Для внесения изменений в Конституцию депутаты должны проголосовать дважды с перерывом не менее трех месяцев, причем каждый раз за поправку должны выступить не менее 94 депутатов из 141.