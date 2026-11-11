Китайская шпионка благодаря роману с директором Nvidia помогла организовать поставки в Китай чипов на $7,5 млрд – The Information

Благодаря отношениям генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга с китайской предпринимательницей Элис Хуанг удалось организовать поставки в Китай около 240 тысяч чипов американской компании на общую сумму не менее $7,5 млрд. Среди них были и процессоры, экспорт которых в КНР запрещен американским законодательством.

Об этом сообщило издание The Information. Отмечается, что муж предпринимательницы и ее сестра создали сеть компаний в Китае и Сингапуре, через которую закупали и переправляли оборудование Nvidia китайским заказчикам.

Как работала схема

Как отмечает издание, в центре схемы была китайская компания Shanghai Century Litong, созданная в июне 2023 года. Уже в октябре того же года она получила статус приоритетного облачного партнера Nvidia, что давало ей преимущество в доступе к чипам.

Когда поставки процессоров, экспорт которых в Китай ограничен, начали задерживаться, Элис Хуанг воспользовалась личными связями с руководством Nvidia и ее дистрибьюторами, чтобы обеспечить поставки, отмечает издание.

Всего через связанную с ней сеть в Китай попало около 240 тысяч чипов H100, H200 и A100. Компания не только закупала оборудование, но и арендовала вычислительные мощности и управляла дата-центрами.

Еще одним звеном была сингапурская компания Megaspeed International, где Элис Хуанг занимала руководящую должность. Ранее компания уже привлекала внимание американских правоохранителей из-за подозрений в переправке передовых чипов Nvidia из Юго-Восточной Азии в Китай. По данным Bloomberg, в 2023-2025 годах импорт чипов Nvidia компанией Megaspeed достиг примерно $4,6 млрд.

Кто такая Элис Хуанг

Элис Хуанг, также известная как Хуан Ле, – китайская бизнесвумен, которая, по данным Reuters, построила карьеру в финансовом секторе Китая. Элис работала в инвестиционной компании Shanghai Hexi Investment Management, а ранее – в частном банке HSBC в Гонконге и CITIC Securities.

В марте 2023 года она стала контролирующей акционеркой сингапурской компании Megaspeed. Позже компанию подозревали в том, что она помогала китайским клиентам получать чипы, экспорт которых в КНР Вашингтон запретил.

Отношения Элис Хуанг с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом

Об отношениях Элис Хуанг с руководителем Nvidia Дженсеном Хуангом ранее сообщала The New York Times. По данным издания, американские чиновники считали ее агентом китайской разведки, которая передавала Пекину информацию.

Со своей стороны, Дженсен Хуанг 8 ноября признал в письме сотрудникам Nvidia, что изменял жене. Он попросил прощения у семьи и коллег, но не раскрыл подробностей отношений с предпринимательницей.

После появления информации о вмешательстве иностранной разведки совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании, которое будет проводить комитет независимых директоров с помощью внешних юристов.

Сам Хуанг поддержал проверку и пообещал сотрудничать с ней. Отдельно ситуацию изучает ФБР.

Как скандал повлиял на акции компании

На фоне скандала акции Nvidia 9 ноября упали на 4,3%, а 10 ноября – еще более чем на 6%. По подсчетам Reuters, за два торговых дня компания рисковала потерять более $470 млрд рыночной стоимости. Тем временем Microsoft вновь опередила Nvidia по капитализации и стала второй самой дорогой компанией мира после периода в июне 2025 года.

Кроме того, против руководителя Nvidia акционеры подали коллективный иск. Они возмущены тем, что компания не раскрыла информацию о связях Хуанга с женщиной, которую подозревают в шпионаже, и связанных с этим рисках для бизнеса.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, как выглядела бизнесвумен Элис Хуанг, оказавшаяся в центре международного скандала после сообщений о ее близких отношениях с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом.