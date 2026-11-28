В Китае достроили первую ветку самого длинного в мире подводного автотоннеля: что известно о мегапроекте

Правый тоннель автомагистрали "Хайтай", проходящий под рекой Янцзы в Китае, достиг южного берега. Этот тоннель, который китайские СМИ называют "колоссальным подвигом современной инженерии", станет самым длинным в мире подводным автотоннелем, строящимся щитовым методом.

Непосредственно под руслом китайский тоннелепроходческий щит преодолел около 7,5 км чуть больше чем за год. Подробности реализации мегапроекта сообщает издание Interesting Engineering.

Завершена первая ветка самого длинного подводного автотоннеля в мире

Издание отметило, что правый тоннель автомагистрали Хайтай под рекой Янцзы в четверг, 26 ноября, вывели на южный берег. Всего предусмотрено строительство двух параллельных тоннелей.

Автотоннель строится щитовым методом – с использованием китайского тоннелепроходческого щита Jianghai диаметром 16,64 м.

Он бурил скальные породы и прокладывал путь через ил на дне реки в течение 14 месяцев, преодолев под руслом 7,46 км. По словам руководителя щитовых работ компании China Railway 14th Bureau Group Мэна Дэфэна, в среднем машина проходила около 20 км в сутки.

Строительная площадка туннел... Источник: Цзи Чуньпэн / Синьхуа Развернуть

Двухтрубный туннель протяженностью около 39 километров, из которых 11,2 километра приходятся на пересечение реки, соединит район Хаймэнь города Наньтун с городом Тайцан, входящим в состав Сучжоу.

Когда проект будет завершен, поездка из Наньтуна в Сучжоу или Шанхай будет занимать около 10 минут.

Туннель будет представлять собой шестиполосную автомагистраль с двусторонним движением и расчетной скоростью 100 км/ч. В отличие от моста, он не будет мешать оживленному судоходству на Янцзы, будет меньше влиять на экосистему реки и сможет работать в условиях тумана или тайфунов.

Строительство туннеля "Хайтай" началось в сентябре 2022 года. Проходку с северного берега начали в апреле 2025 года, в русло щит вошел в сентябре.

Стоимость проекта оценивается в 35,741 млрд юаней (около 244 млрд грн).

Движение по туннелю планируют открыть в 2028 году.

"Эта веха совпадает с более масштабными усилиями Китая по модернизации национальной транзитной сети. В июле Министерство транспорта представило план создания бесперебойной интегрированной транспортной системы к концу 15-й пятилетки в 2030 году. Чиновники используют эту национальную стратегию для объединения различных видов транспорта. Пассажирские перевозки станут намного удобнее, а грузовая логистика получит значительный прирост эффективности. Помимо основных транзитных узлов, план объединяет транспорт с туризмом и укрепляет сельские пассажирские, грузовые и транспортные сети. Такие мегапроекты, как туннель "Хайтай", закрепят это более быстрое и лучше связанное будущее", – отмечает Interesting Engineering.

Неподалеку от устья Янцзы продолжается строительство туннеля Чунтай для высокоскоростных поездов, которые будут двигаться со скоростью около 350 км/ч.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай поставляет России надувные копии танков и самолетов для войны против Украины,писали в The Telegraph.

Они помогают россиянам обманывать украинскую воздушную разведку и маскировать настоящие военные объекты. Использование таких дешевых макетов стало серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины.