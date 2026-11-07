Китай впервые подтвердил переговоры об исторической встрече Си, Трампа и Путина

Китай впервые официально подтвердил, что обсуждает возможность проведения трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России. Переговоры касаются потенциальной встречи Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может состояться в этом месяце в китайском Шэньчжэне.

Окончательного решения пока нет, а эксперты сомневаются, что лидеры смогут достичь существенных договоренностей из-за противоречия интересов трех стран. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на пресс-конференции в Пекине, пишет АР.

Китай подтвердил контакты по поводу трехсторонней встречи

Мао Нин сообщила, что Пекин "находится в контакте с соответствующими сторонами по поводу встречи глав трех государств". По ее словам, конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Ожидается, что встреча может состояться на полях регионального саммита в Шэньчжэне. Если она состоится, то станет историческим событием, ведь за одним столом соберутся лидеры Китая, США и России.

В то же время эксперты считают, что переговоры вряд ли будут иметь значительный практический результат. Скорее всего, встреча станет тщательно спланированным дипломатическим мероприятием, которое позволит трем лидерам вместе появиться перед камерами.

"Думаю, это произойдет. Вопрос в формате и содержании", – сказал директор китайской программы Центра Стимсона Сунь Юнь. По его словам, Китай хочет создать определенный имидж, но не готов ради этого идти на большие расходы.

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином в Шэньчжэне

В этом году Пекин принимает саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которое входят 21 страна, в том числе США и Россия.

Ожидается, что Дональд Трамп приедет в Шэньчжэнь для третьей в этом году встречи с Си Цзиньпином. Одной из главных целей переговоров станет сохранение хрупкого торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином, срок действия которого истекает в январе.

Несмотря на подготовку к встрече, напряженность в торговых отношениях между странами сохраняется. В пятницу торговый представитель США Джеймисон Грир во время видеозвонка с вице-премьером Китая Хэ Лифэном призвал Пекин предпринять "конкретные действия для полного выполнения своих прежних обязательств".

В частности, речь шла о закупках американской сельскохозяйственной продукции, редкоземельных элементов и других товаров.

В то же время китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщило в субботу, что во время телефонного разговора стороны провели углубленный и конструктивный обмен мнениями. Китай также выразил обеспокоенность ограничительными экономическими и торговыми мерами Вашингтона в отношении Пекина.

Трамп хочет обсудить ядерное вооружение, а Путин – войну в Украине

Находясь в Китае, Трамп заявил, что был бы заинтересован во встрече с Си Цзиньпином и Путиным, чтобы обсудить контроль над ядерными вооружениями.

В то же время российский диктатор сосредоточен на обсуждении войны в Украине без участия Киева в переговорах.

Бывший высокопоставленный сотрудник Государственного департамента США Дэнни Рассел, работавший в администрации экс-президента Барака Обамы, считает, что больше всего от трехсторонней встречи может выиграть именно Путин.

"Путин больше всего выиграет от трехсторонней встречи лидеров, и россияне явно поддерживают стремление провести такую встречу, которая стала бы дипломатическим прорывом", – заявил Рассел.

Он также отметил, что Трампу с его "симпатией к авторитарным диктаторам" такая встреча очень понравилась бы. В то же время, по словам Рассела, советники американского президента, очевидно, предупредили его избегать темы Украины во время обсуждений.

Сейчас Рассел является заслуженным научным сотрудником Института политических исследований Азиатского общества.

Китай может не допустить обсуждения войны в Украине

По оценке Сунь Юнь из Центра Стимсона, Россия, вероятно, попытается использовать саммит, чтобы приблизить позиции Китая и США к московскому видению войны в Украине. В то же время Пекину придется противостоять российским манипуляциям.

Эксперт считает, что Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями и не станет обсуждать ситуацию в Украине или Иране. Исключением могут стать лишь дипломатические заявления о важности мира и необходимости прекращения войн.

Самым большим вызовом для Пекина может стать восприятие самой встречи. По словам Сунь, ее не следует трактовать как раздел мира между тремя великими державами.

Эксперты сомневаются в дипломатическом результате встречи

Старший директор программы по Китаю в Фонде защиты демократий Крейг Синглтон также предполагает, что трехсторонняя встреча может превратиться в обычную фотосессию.

Она позволит Путину появиться рядом с лидерами США и Китая, однако такое символическое присутствие не обязательно будет иметь реальное дипломатическое значение.

"Но такие фотосессии приносят все меньше дипломатической отдачи", – отметил Синглтон. По его словам, зрелище может стать историческим, но не принесет ничего особенного.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп, российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин могут попытаться изменить мировой порядок и разделить планету на сферы влияния. Поводом для таких опасений стало предложение Путина провести саммит с участием трех лидеров в Китае в следующем месяце. На фоне войны на Ближнем Востоке и изменения американской политики в отношении Украины и Европы такая встреча может иметь серьезные геополитические последствия.