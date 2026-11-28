Китай тренировался высаживать десант на Тайвань по 800-метровому мосту из гражданских судов: в Reuters раскрыли подробности

Китайские военные провели многонедельные десантные учения в провинции Фуцзянь, расположенной напротив Тайваня, испытав нестандартный способ высадки войск. Народно-освободительная армия Китая отрабатывала создание импровизированного плавучего моста из гражданских судов протяженностью около 800 метров.

Учения прошли в заливе Дачэн, всего в 280 километрах от главного острова Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки и отчет компании геопространственных данных ingeniSPACE.

Маневры вокруг Тайваня

Военные маневры начались 1 ноября неподалеку от острова Дуншань, который в 2024 году посещал председатель КНР Си Цзиньпин. Анализ снимков со спутников Vantor и Planet Labs, сделанных с 1 по 16 ноября, показал, что суда многократно собирали и разбирали в бухте плавучую переправу длиной около 800 метров.

По данным отслеживания, в маневрах задействовали восемь гражданских судов (четыре баржи, два полупогружных и два моторных судна), четыре десантных катера и малые суда обеспечения, а также корабли военно-морского флота КНР.

Специализированное понтонное оборудование при этом не использовалось. По оценке аналитиков, Пекин оттачивает навыки быстрого развертывания десантной инфраструктуры за счет обычного гражданского флота, что позволяет перебрасывать тяжелую технику с глубоководья на различные участки тайваньского побережья. Также в районе учений зафиксировали работу средств радиоэлектронного подавления, из-за которых радарные снимки местности оказались размытыми.

Китай тренируется десантироваться на Тайвань. Источник: Reuters

Отработка захвата островов и реакция сторон

Высокопоставленный представитель органов безопасности на условиях анонимности подтвердил детали отчета. По его словам, эти целенаправленные маневры являются частью плановых стратегических учений китайской армии и предназначены для отработки быстрого захвата небольших островов в рамках сценариев вдоль "первой островной цепи" (дуги от Японии через Тайвань до Филиппин).

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что отслеживают активность китайских сил и оценивают риски для безопасности в Тайваньском проливе. В Минобороны КНР на прямой запрос журналистов не ответили, однако ранее Пекин называл подобные тренировки в регионе "абсолютно законными и обоснованными".

Оценка экспертов

Военные атташе в Азии отмечают, что Китай из года в год усложняет десантные маневры, пытаясь решить логистические трудности форсирования широкого Тайваньского пролива. Ранее в этом же районе уже фиксировали учения с привлечением гражданских грузовых судов.

Вместе с тем источник в силовых структурах предостерег от переоценки реальной боевой эффективности такой тактики. Он подчеркнул, что между инновациями и фантазией все еще существует определенная дистанция, поскольку в условиях реального вооруженного конфликта неповоротливые гражданские баржи превратятся для обороняющейся стороны в живые мишени.

Маневры китайской армии вокруг Тайваня. Источник: Минобороны Тайваня

Напомним, 12 ноября во время выступления в Пекине по случаю 160-летия со дня рождения китайского революционера Сунь Ятсена Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем неизбежно и подчеркнул важность мирного объединения без применения военной силы.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Тайваня Лай Цинде заявлял, что остров не согласится на подчинение Китаю и готов отстаивать право своего народа на существование. Он также призвал США и Пекин снижать риск военного конфликта путем диалога и уважать историю Второй мировой войны.