Китай создал леса из 66 млрд деревьев: что с ними не так

Китай почти за полвека высадил 66 млрд деревьев в рамках масштабной программы по остановке распространения пустынь и борьбе с изменением климата. Однако новое исследование показало, что искусственно созданные леса, несмотря на более быстрый рост деревьев и способность активнее поглощать углекислый газ, не могут полноценно заменить природные экосистемы.

Об этом пишет Futura Sciences со ссылкой на исследование, опубликованное в конце мая в журнале Geophysical Research Letters. Ученые сравнили развитие искусственных и природных лесов в Китае и выяснили, что преимущество первых в скорости роста ограничено во времени.

Китай высадил 66 млрд деревьев в рамках масштабной программы

С 1978 года Китай реализует один из крупнейших в мире проектов по лесовосстановлению, известный как "Великая зеленая стена". Его цель – превратить в лесные массивы засушливые степные территории Внутренней Монголии, сдержать продвижение пустынь Гоби и Такла-Макан, а также увеличить способность страны поглощать углекислый газ.

За это время в рамках программы высадили 66 млрд деревьев. До 2050 года планируют посадить еще 34 млрд.

До 2050 года в Китае планиру... Источник: Getty Images Развернуть

Увеличение площади лесов в Китае произошло не только благодаря новым посадкам, но и благодаря защите природных лесных территорий. Это позволило ученым сравнить, как искусственные и природные леса реагируют на изменения климата.

Искусственные леса растут на 66% быстрее

Исследователи изучали, как на развитие лесов влияют разнообразие древесных пород, плотность растительного покрова и возраст насаждений. Отдельное внимание уделили тому, как естественные и искусственные леса реагируют на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере и климатические изменения.

Для этого ученые использовали спутниковые данные и отслеживали индекс листовой поверхности – показатель, характеризующий плотность лесного покрова.

Главный результат исследования: деревья в искусственно созданных лесах растут на 66% быстрее, чем в естественных. Кроме того, они активнее реагируют на увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере.

Как объясняет исследователь ландшафтной экологии Пекинского университета Юхань Ло, участвовавший в работе, большинство глобальных моделей экосистем не различают типы лесов и недостаточно учитывают изменения, связанные с возрастом насаждений. В то же время искусственные леса все чаще используют в стратегиях борьбы с изменением климата, поэтому важно точнее оценивать их роль.

Ученые выделяют два основных фактора, объясняющих разницу в скорости роста.

Первый – выбор древесных пород. При создании искусственных лесов предпочтение часто отдают быстрорастущим видам. Среди них – эвкалипты и тополя.

Второй фактор – активный уход за насаждениями. В искусственных лесах регулярно удаляют растительность, конкурирующую с молодыми деревьями за ресурсы, а также удобряют саженцы. Такой подход способствует более быстрому росту.

Таким образом, искусственные леса могут эффективнее накапливать биомассу на начальных этапах развития. Однако именно это преимущество не означает, что они обеспечивают лучшее долгосрочное хранение углерода или более устойчивы к климатическим изменениям.

Почему природные леса остаются незаменимыми

Как подчеркивает Юхань Ло, искусственные насаждения – мощный инструмент поглощения углерода в краткосрочной перспективе, но со временем их преимущество ограничивается. Для длительного хранения углерода и устойчивости экосистем природные леса остаются незаменимыми.

Другие исследования китайских лесов также свидетельствуют о более сложной картине. В частности, они показали, что в первые годы природные леса накапливают больше углерода в надземной части, чем искусственные насаждения. В то же время к таким сравнениям нужно относиться осторожно, поскольку результаты зависят от местных условий и характеристик конкретных лесных массивов.

Поэтому скорость роста деревьев не может быть единственным критерием эффективности лесовосстановления. Важно учитывать, сколько углерода лес способен хранить на протяжении десятилетий и насколько устойчивой будет экосистема.

Искусственно высаженные леса... Источник: Getty Images Развернуть

Почему важно не только сколько, но и что и как высаживать

Выводы исследования ставят под сомнение подход, при котором успешность программ лесовосстановления оценивают прежде всего по количеству высаженных деревьев или площади новых насаждений.

По словам Луо, управление земельными ресурсами происходит по более сложным механизмам, чем считалось ранее. Значение имеют не только масштабы посадок, но и время их проведения, выбор древесных пород и дальнейший уход за лесами.

Эти выводы важны не только для Китая. Во многих странах мира программы лесовосстановления также оценивают по площади высаженных территорий, хотя для борьбы с изменением климата принципиальное значение имеет то, сколько углерода эти леса действительно смогут накапливать и удерживать в течение длительного времени.

Таким образом, исследование не отрицает пользу масштабной посадки деревьев, но показывает ее ограничения: быстрый рост искусственных насаждений не делает их полноценной заменой природным лесам. Главная задача – не просто посадить как можно больше деревьев, а создать устойчивые экосистемы, способные выполнять свою роль на протяжении многих десятилетий.

Как сообщал OBOZ.UA, масштабное озеленение в Китае имело неожиданные последствия. Искусственные леса нарушили естественный водный баланс и вызвали дефицит воды в густонаселенных регионах страны.