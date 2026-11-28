Бросали камни и "коктейли Молотова": в столице Албании протест студентов перерос в столкновения с силовиками. Фото

В Албании 28 ноября – в День независимости страны – разгорелась новая волна антиправительственных протестов, возглавляемых студентами. В Тиране демонстрация переросла в столкновения; Министерство здравоохранения сообщило о по меньшей мере 35 раненых, в том числе полицейских и журналистах.

Протестующие в масках бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицию, а также запускали фейерверки. Силовики ответили водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями, передает Reuters.

Столкновения на акциях протеста в Албании. Источник: скриншот видео Reuters

Столкновения на акциях протеста в Албании. Источник: скриншот видео Reuters

Демонстранты устраивают акции (нередко с погромами) с середины октября как в столице, так и в других городах. Во время них поджигали правительственные здания и банки, били витрины магазинов и выламывали брусчатку, чтобы бросать ее в правоохранителей.

Участники акций жалуются на коррупцию в правительстве, нехватку рабочих мест, неудовлетворительную систему здравоохранения и низкий уровень образования. Они требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Столкновения на акциях протеста в Албании. Источник: скриншот видео Reuters

В субботу, 28 ноября, протестующие забросали камнями правительственное здание и попытались добраться до офиса Эди Рамы, но полиция оттеснила толпу.

Люди в масках разбивали окна в Министерстве транспорта и Центральном банке, а также пытались выбить двери Министерства внутренних дел.

"Хватит коррупции, бедности, эмиграции!.. Албания не продается!" – скандировали люди.

Столкновения на акциях протеста в Албании. Источник: скриншот видео Reuters

Столкновения на акциях протеста в Албании. Источник: скриншот видео Reuters

Как ранее писал OBOZ.UA, арестованный мэр Тираны Эрион Велиай продолжает управлять столицей Албании из-за решетки. Недавно политик опубликовал новое видеообращение, воспользовавшись инструментами искусственного интеллекта, чтобы пообещать "выполнить свои обещания даже из тюремной камеры".