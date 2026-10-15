Блог | Кремль может получить новый козырь в большой игре против Запада

С развитием глобализации экономики разных стран и регионов все больше напоминает систему сообщающихся сосудов. Если отрезать "что-то" в одной части планетарной экономики, то это "что-то" отрастет в другой части.

Разбомбленные месторождения в Саудовской Аравии обернулись прибылью для российских нефтяных компаний. Разбомбленный завод по производству сжиженного газа в Катаре принес дополнительную выручку российским компаниям "НОВАТЭК" и "Газпром". Выведенный из строя завод по производству алюминия в ОАЭ – выгоду получила компания "РУСАЛ" и т. д.

Как ни странно, основным бенефициаром войны в Иране стала именно рф. Еще более удивительно, что страны Ближнего Востока не спешат разрывать дипломатические отношения с иранскими и хуситскими спонсорами и даже почти синхронно голосуют с рф в ОПЕК+.

Недавно к клубу равнодушных богатых стран Ближнего Востока вместе с дизельным соглашением присоединились и США. Вместо того чтобы наказать спонсора иранского терроризма, весь клуб стран, пострадавших от террористической стратегии Ирана, стал действовать в интересах главного спонсора и вдохновителя террора в мире.

Думаю, что такая аномалия стала возможной исключительно из-за отсутствия четкой координации действий между США, ЕС, странами Ближнего Востока и Украиной. В этом контексте каждая страна преследует собственные экономические и политические интересы, а в итоге мы получаем ужасный результат: действия пострадавших стран играют на руку тому, кто, как минимум, способствовал нанесению им ущерба.

На языке военных такое поведение называется поражением. Те, кто потерпел поражение, начинают обслуживать интересы "победителей". Если ситуацию не исправить, то аномалия, как раковая опухоль, разрастется по всему экономическому телу региона.

Хотите доказательств, что этот прогноз сбудется? А они уже есть: Иран теперь хочет присоединиться к СНГ. Такой шаг сильно меняет геополитическую ситуацию в регионе и закрепляет за рф роль газовой евразийской монополии.

На этом фоне разговоры о динамике стоимости дизельного топлива в США на уровне +/-3% (фактически на уровне статистической погрешности) выглядят как предвыборные препятствия, отвлекающие всех игроков на континенте от необходимости нейтрализации главного риска следующих 10–20 лет.