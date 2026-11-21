Компания Маска может потерять часть финансирования из-за Украины: в чем причина

Конгресс США может приостановить государственное финансирование систем, разработанных компанией SpaceX Илона Маска. Как предупредил конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который в январе станет главой Комитета по разведке Палаты представителей, это произойдет, если администрация Дональда Трампа и миллиардер откажутся раскрыть, кто именно отдал приказ замедлить работу Starshield в Украине.

Об этом пишет CNN, ознакомившись с отрывком из письма Хаймса директору Национальной разведки Джею Клейтону. В нем конгрессмен потребовал разъяснений относительно того, что привело к неоднократному снижению скорости соединения Starshield в Украине в последние месяцы.

"Наш комитет просто не может утверждать финансирование разработки правительственных систем, над которыми правительство не будет иметь полного контроля. Я благодарен за вашу помощь в обеспечении прозрачности в этом случае, чтобы мы могли с уверенностью и дальше утверждать финансирование разработки систем с использованием SpaceX в качестве основного поставщика", – отмечал Хаймс.

Решимость Хаймса расследовать это замедление возникла на фоне того, что президент Владимир Зеленский на днях заявил, что система Starshield снова сталкивается с ограничениями, тогда как Украина подвергается новым масштабным атакам со стороны России.

Хаймс также официально обратился к Маску с просьбой о встрече для обсуждения этого замедления.

"Моя просьба к вам проста. Объясните, какие изменения были внесены в работу системы Starshield в октябре 2026 года, почему эти изменения были внесены и были ли они осуществлены SpaceX в одностороннем порядке или по указанию представителя правительства США", – написал он.

Демократ подчеркнул: вероятное одностороннее изменение компанией SpaceX контракта с правительством США в сочетании с ее нежеланием реагировать на надзор со стороны Конгресса ставит под сомнение каждый контракт, заключенный правительством США со SpaceX, включая разработку отдельных "систем военного назначения, принадлежащих правительству США и контролируемых им"

Что могут сделать законодатели

По словам осведомленного источника, когда в январе Хаймс станет главой Комитета по разведке Палаты представителей, одним из его главных приоритетов станет расследование контроля Маска над системами SpaceX, в частности Starshield, а также, при необходимости, использование бюджетных полномочий для получения от компании ответов относительно замедления работы.

Наиболее очевидный инструмент, имеющийся в распоряжении Хаймса для этого, – так называемое "ограничение финансирования" (ring fencing), которое позволяет комитету на законных основаниях ограничивать финансирование проектов до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия.

Хаймс также может сотрудничать с членами Конгресса, ответственными за распределение бюджетных средств, чтобы перенаправить или заблокировать дополнительное финансирование систем SpaceX, если компания и администрация Трампа и дальше будут игнорировать запросы законодателей.

Как сообщал OBOZ.UA, компания SpaceX объяснила Украине ограничения в работе спутниковой системы Starshield на временно оккупированных территориях технической проблемой. При этом Киев не получил никаких дополнительных разъяснений.